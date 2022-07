Mystère en tant que jogger britannique, 63 ans, retrouvé mort flottant face contre terre dans un canal peu profond en Thaïlande sans aucun signe de jeu déloyal

La POLICE enquête sur la mort mystérieuse d’un jogger britannique qui a été retrouvé flottant face contre terre dans un canal peu profond en Thaïlande.

Richard Wayne Moorcroft, 63 ans, a été vu entièrement vêtu dans le fossé peu profond de Pattaya dimanche matin peu après 7 heures du matin, heure locale.

Richard Wayne Moorcroft, 63 ans, a été retrouvé mort dans un canal à Pattaya Crédit : Presse virale

La police et les ambulanciers sont arrivés pour retirer son corps de l’eau et il a été déclaré mort sur les lieux.

Les habitants ont déclaré que l’expatrié Richard, de Derby, courait presque tous les matins.

Le vendeur de nourriture Boonpluak Saengkaew, 60 ans, a déclaré : « L’étranger était sympathique. Je le voyais tous les matins parce qu’il aimait faire du jogging.

“Il m’achetait souvent le déjeuner.”

Les officiers sondent une théorie selon laquelle Richard s’étirait sur un pont au-dessus du canal avant de trébucher et de tomber à l’eau.

Le lieutenant-colonel Pongsawat Momungkhun du commissariat de police du district de Jomtien a déclaré : “Nous avons reçu une notification d’un étranger flottant dans le canal qui draine l’eau dans la mer.

“L’eau avait une profondeur d’environ 50 cm et la victime a été identifiée comme étant un Britannique, Richard Wayne Moorcroft, âgé de 63 ans.

“Le cadavre était allongé face contre terre dans l’eau, vêtu d’une chemise verte, d’un short marron et de chaussures de sport bleues.

“Un examen physique n’a révélé aucune blessure ni aucun signe de meurtre ou d’agression. On estime qu’il est mort depuis au moins trois heures. Les agents ont examiné les preuves et ont trouvé un permis de conduire et une carte de guichet automatique.”

La police a interrogé des résidents vivant à proximité qui ont vérifié si quelqu’un avait vu Richard tomber à l’eau, mais personne n’aurait été témoin de l’incident.

Le corps a été envoyé à un hôpital médico-légal de la police qui attend maintenant un rapport d’autopsie.

Le lieutenant-colonel Pongsawat a déclaré que l’ambassade britannique avait été informée du décès.