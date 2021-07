UN observateur de l’espace aux yeux d’aigle a repéré au moins dix petits objets noirs planant juste en dessous de la Station spatiale internationale.

Le théoricien du complot pense que le flux en direct de la NASA a capturé les ovnis se formant en cercle au-dessus de l’océan Atlantique.

La caméra de l’ISS a capturé une petite flotte d’environ 10 objets « voyageant » avec le vaisseau spatial Crédit : YouTube/MrMBB333

au moins 10 petits objets noirs volant juste en dessous de la caméra de l’ISS alors que l’engin voyageait au-dessus de l’océan Atlantique Crédit : Reuters

Des images capturées à partir du flux en direct de la Nasa depuis la Station spatiale internationale montrent les objets en forme d’orbe zoomant devant la caméra.

Le chasseur d’OVNI « Mr MBB333 » a partagé une capture d’écran prise par l’observateur de l’espace capturée le samedi 3 juillet.

Il a posté la découverte choquante sur YouTube, en déclarant : « Ceci est une capture d’écran de la Station spatiale internationale au-dessus de l’Atlantique sud, vers 8h30. »

« Dix objets inconnus voyageant avec la station spatiale au-dessus de la planète Terre. »

La vidéo a incité les fans d’OVNI à consulter le flux en direct de l’ISS avant de partager leurs réflexions sur les objets.

L’un d’eux a déclaré: « Je viens de vérifier les caméras de l’ISS et ces petites taches sont toujours là. »

Un autre a écrit: « Ce à quoi cela ressemble pour moi, c’est qu’il y a tout un tas de sondes Black Knight. »

Rejeté comme une théorie du complot pendant des décennies, les anciens responsables de la défense américains, les politiciens en exercice et les anciens présidents Barack Obama et Bill Clinton ont tous reconnu qu’il se passait quelque chose d’inhabituel dans notre ciel.

Les spéculations parmi les fans d’OVNI se sont multipliées alors que les législateurs et les responsables ont fait allusion à des informations potentiellement importantes compilées dans la section classifiée du rapport historique du Pentagone sur les activités extraterrestres.

Les responsables américains ont publié le document public très attendu après avoir donné un briefing secret au Congrès il y a deux semaines – mais maintenant tout le monde se demande, que contient la version complète du dossier ?

Il a été commandé après que le Pentagone ait pris la mesure extraordinaire de confirmer un trio de vidéos époustouflantes montrant des rencontres avec des pilotes – admettant qu’ils ne pouvaient pas expliquer le phénomène.

Capture d’écran de la vidéo étrange et inexpliquée ‘Tic Tac’ filmée par l’US Navy et publiée par le Pentagone Crédit : DÉPARTEMENT DE LA DÉFENSE DES ÉTATS-UNIS

Une autre vidéo de l’US Navy intitulée ‘Go Fast’ qui montre un OVNI suivi Crédit : Département américain de la Défense

Richard Dolan, un historien américain qui fait des recherches sur le sujet depuis 25 ans, affirme que l’une de ses sources lui a fourni des détails apparemment dans la section qui a été présentée à certains membres du Congrès et sénateurs américains.

Il a allégué que la partie classifiée faisait 70 pages et comprenait des informations sur les systèmes de propulsion avancés – et potentiellement extraterrestres – et les vaisseaux expérimentaux utilisant la technologie qui sont testés dans la zone 51.

Cependant, il a précisé que l’information n’était « pas confirmée ».

Pendant ce temps, le chercheur sur les ovnis et professeur Bob McGwier a affirmé que 14 vidéos avaient été diffusées dans le briefing classifié, le décrivant comme un « film de science-fiction ».

Il a affirmé que les responsables avaient expurgé tout ce qu’ils pouvaient du rapport – qui a vu la version publique réduite à seulement neuf pages.