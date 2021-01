Une FEMME a été retrouvée morte au fond d’un lac suisse après avoir prétendument été submergée par des poids de 40 kilogrammes.

Jasmin Probst, 31 ans, a été retrouvé pondant sans vie dans le lac de Thoune, en Suisse, au début du mois.

Les rapports affirment qu’elle a été jetée dans le lac avec des poids de 40 kg autour de son corps.

La police suisse a lancé une enquête sur la mort de Jasmine, mais n’a initialement pas été en mesure de l’identifier, selon les rapports.

Lorsqu’elle a été tirée de l’eau, les services d’urgence ont remarqué qu’elle portait des tatouages ​​sur le dos d’un hibou et le nom «Gayle San», un DJ singapourien.

Gayle, qui était influente sur la scène de la danse londonienne dans les années 1990, en a eu vent et a lancé un appel via les médias sociaux pour aider à identifier Jasmine.

L’appel en ligne a réussi et a aidé la police à découvrir l’identité de Jasmine.

La police a déclaré que Jasmine était également DJ et pense qu’elle a probablement décidé de tatouer le nom de Gayle en raison de l’influence qu’elle a eue sur sa carrière.

Après la confirmation de son identité, les gens ont afflué sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs remords de la perte.

Les amis et connaissances de Jasmine la décrivaient comme une jeune femme gentille et ouverte d’esprit qui aimait la vie et mettait un maximum de créativité dans sa musique.

Sa carrière serait en plein essor et elle aurait joué un rôle majeur dans la scène de la danse suisse.

Le musicien et ami proche DJ Denny Sutton a rappelé les épreuves que Jasmine a traversées dans la vie, de son enfance remplie de déménagements entre les orphelinats et son âge adulte

Il aurait été aux prises avec des problèmes d’argent et aurait été affecté par la fermeture de la scène musicale locale en raison de la pandémie de Covid-19.