Mystère en tant que directeur de voyage britannique, 52 ans, retrouvé pendu au Qatar “après avoir été torturé par la police secrète” alors qu’il faisait la promotion de la Coupe du monde

Un directeur de voyage de BRIT a été mystérieusement retrouvé pendu au Qatar après avoir dit à des amis qu’il avait été torturé par la police secrète du pays.

Marc Bennett, 52 ans, avait été recherché pour stimuler l’industrie touristique du Qatar avant la Coupe du monde avant de mourir dans des circonstances inexpliquées.

Marc Bennett a déclaré avoir été torturé par la police secrète au Qatar des semaines avant sa mort

L’homme de 52 ans a été retrouvé pendu à l’hôtel Curve de Doha

Il a démissionné de son poste chez Discover Qatar, qui fait partie de Qatar Airways, en octobre 2019 et a été accusé d’avoir envoyé des “documents hautement confidentiels” à une adresse e-mail externe.

M. Bennett a été arrêté dans les bureaux de son employeur et emmené les yeux bandés et menotté.

Il a raconté plus tard comment il avait été détenu pendant trois semaines après avoir été dépouillé de ses vêtements, frappé contre des murs, soufflé avec des tuyaux à haute pression et soumis à des techniques de privation de sommeil.

Selon l’un des anciens collègues de M. Bennett, sa démission avait été considérée comme une “insulte massive”, rapporte le Times.

Des avocats des Nations Unies ont déclaré qu’il y avait eu des “allégations crédibles” de mauvais traitements là où M. Bennett était détenu.

Dix semaines après son arrestation, M. Bennett – ancien directeur de Tui et Thomas Cook – a été retrouvé pendu à l’hôtel Curve de Doha le jour de Noël 2019.

Les autorités qatariennes ont qualifié sa mort de suicide, mais un coroner britannique a jugé qu’il n’y avait “aucune preuve spécifique d’intention suicidaire”.

Le coroner britannique a ajouté que “les circonstances des mois qui ont précédé sa mort restent floues”.

Il n’a pas laissé de note de suicide et la veille de sa mort, il avait “ri et plaisanté” lors d’un appel vidéo avec sa femme et ses enfants.

Nancy Bennett, la veuve de M. Bennett, a déclaré au Times : « Il y a tellement de questions. Il est parti d’ici avec le monde entier devant lui.

Le dossier de M. Bennett a été clos en septembre dernier, une semaine après que la Première ministre Liz Truss soit devenue secrétaire aux Affaires étrangères – bien qu’elle soit au courant des inquiétudes du coroner et de sa famille.

Le mois suivant, Mme Truss s’est rendue au Qatar dans le but d’entamer un “dialogue stratégique” avec le pays et d’améliorer la coopération en matière de sécurité, de développement, de commerce et d’investissement.

M. Bennett a déménagé au Qatar en 2012 pour travailler pour Emirates et Dubai Tourism.

Il est ensuite devenu vice-président senior de Discover Qatar, une filiale de Qatar Airways, en 2017 – travaillant en étroite collaboration avec Akbar al-Baker, le directeur général de la compagnie aérienne.

Son rôle était de moderniser le secteur touristique du pays avant la Coupe du monde, qui débutera en novembre et verra 1,2 million de visiteurs entrer au Qatar.

Qatar Airways a déclaré au Times qu’il avait été signalé à la police peu de temps après sa démission après avoir découvert qu’il avait envoyé des “documents hautement confidentiels” à une adresse e-mail privée.

Les autorités du pays n’ont pas répondu au Times.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a déclaré: “Nous avons fourni une assistance à la famille d’un Britannique après sa mort à Doha.”