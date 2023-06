Mystère effrayant alors que six femmes sont retrouvées mortes dans les bois en moins de 3 mois, laissant les flics déconcertés

SIX femmes ont été retrouvées mortes dans la même zone au cours des trois derniers mois dans un mystère effrayant qui a laissé les flics perplexes.

Les femmes avaient toutes des liens avec l’Oregon, ont été retrouvées dans des zones boisées ou isolées et avaient toutes moins de 40 ans, selon la police.

Le corps d’Ashley Real, 22 ans, a été découvert le 7 mai après sa disparition en mars Crédit : Bureau de police de Portland

Kristin Smith, 22 ans, a été retrouvée le 19 février après sa disparition en décembre Crédit : Service de police de Portland

Elles font partie des six femmes retrouvées près de la région de Portland à quelques mois d’intervalle, mais la police ne sait pas comment ou si leurs décès sont liés. Crédit: Bureau du shérif du comté de Clackamas

On ne sait pas à ce stade s’il y a quelque chose qui relie les décès et les disparitions des femmes.

Ils ont été retrouvés entre le 19 février et le 7 mai.

Les cas font l’objet d’une enquête par le bureau de police de Portland et les bureaux du shérif des comtés de Multnomah, Polk, Clark et Clackamas.

Deux des corps ont été retrouvés le même jour et deux autres ont été retrouvés à moins de cinq kilomètres l’un de l’autre dans le sud-est de Portland.

DÉCOUVERTES ENVIRONNEMENTALES

Le premier corps a été découvert le 19 février, lorsque les flics de Portland ont répondu à un rapport faisant état de restes humains retrouvés dans une zone boisée de Pleasant Valley.

La victime était Kristin Smith, 22 ans, portée disparue le 22 décembre.

Un médecin légiste a confirmé que les restes étaient Smith le 25 mai, cependant, sa cause de décès n’a pas été déterminée et l’enquête sur la façon dont elle est décédée est en cours.

La police et les pompiers ont trouvé la deuxième victime, JoAnna Speaks, 32 ans, morte dans une grange du comté de Clark le 8 avril.

La grange était située sur une propriété abandonnée à Ridgefield, Washington, à environ 22 miles au nord de Portland.

Selon le médecin légiste du comté, Speaks est décédée d’un traumatisme contondant à la tête et au cou.

Sa mort fait l’objet d’une enquête en tant qu’homicide.

Quelques jours plus tard, le 24 avril, le corps de Charity Lynn Perry, 24 ans, a été découvert dans un ponceau du comté de Multnomah.

Le bureau du shérif a déclaré que sa mort avait été jugée suspecte.

Peu de détails sur l’affaire sont apparus alors que l’enquête est en cours, mais le bureau du shérif a déclaré que Perry était fréquemment vu dans le centre-ville de Portland, près du Washington Center et d’un ancien marché de fentanyl en plein air.

Le site a été nettoyé par les flics après que 11 personnes ont fait une overdose en une nuit dans la région, dont trois personnes décédées, selon Oregon Live.

Une deuxième femme qui n’a pas encore été identifiée a été retrouvée morte le même jour que Perry.

Une autre femme non identifiée a été retrouvée le même jour que Perry et la police recherche des informations pour l’identifier. Crédit : médecin légiste du comté de Multnomah

Son corps a été découvert à moins de cinq kilomètres de l’endroit où les flics ont trouvé les premiers restes de la série de morts mystérieuses.

Le bureau du médecin légiste du comté de Multnomah demande de l’aide pour identifier la femme, qui, selon eux, est d’origine amérindienne ou amérindienne et âgée de 25 à 40 ans.

La femme avait les cheveux noirs mi-longs, mesurait plus d’un mètre cinquante, pesait 135 livres et avait deux grosses cicatrices sur le bas de la jambe gauche.

Elle avait également deux tatouages ​​​​remarquables, une note de musique noire avec la lettre V sur le côté gauche de sa poitrine et un Bouddha sur le haut de son dos droit.

Au moment de sa découverte, la femme portait des bagues et des bracelets, une chemise verte à manches longues, une veste zippée noire et blanche, un jean et des chaussures à crampons Adidas noires et blanches.

La cinquième victime, Bridget Leann Ramsey Webster, 31 ans, a été retrouvée peu avant 14h30 le 30 avril sur Harmony Road dans le comté de Polk.

Les autorités enquêtent sur sa mort comme suspecte.

Le dernier corps retrouvé est celui d’Ashley Real, 22 ans, qui a disparu le 27 mars après avoir été vue pour la dernière fois en train de quitter un fast-food à Portland.

Un pêcheur a appelé le 911 le 7 mai après avoir repéré sa dépouille dans une zone très boisée d’Eagle Creek.

Real a été identifiée le 31 mai et sa mort fait l’objet d’une enquête comme étant suspecte.

Charity Lynn Perry, 24 ans, a été retrouvée le 24 avril mais la police n’a pas publié plus d’informations sur sa mort Crédit : Facebook / Diana Allen

Joanna Speaks, 32 ans, a été retrouvée morte dans une grange d’une propriété abandonnée Crédit : gofundme / Ariel Hamby et Robyn Speaks