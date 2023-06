Mystère effrayant alors que plus de 30 enfants disparaissent de la ville en 2 semaines et que les flics disent qu’ils n’ont jamais rien vu de tel

EN l’espace de deux semaines, près de 30 enfants ont été portés disparus dans une grande ville, suscitant l’inquiétude d’un chef de la police locale qui a déclaré qu’il n’avait rien vu de tel en 33 ans de carrière.

Jusqu’à 27 enfants ont été portés disparus dans la région de Cleveland, Ohio, selon le chef de la police de Newburgh Heights, John Majoy.

Le chef de la police de Newburgh Heights, John Majoy, a qualifié de « sans précédent » le nombre d’enfants disparus dans la région de Cleveland Crédit : Police de Newburgh Heights

Majoy pense que de nombreux cas sont des fugues, comme Amida Evans, 13 ans, qui se serait enfuie de son domicile de Cleveland le 8 mai. Crédit : Police de Cleveland

Majoy est également président du conseil d’administration de Cleveland Missing, une organisation à but non lucratif qui offre un soutien direct aux amis et aux familles qui recherchent un être cher disparu.

Il a qualifié le nombre de jeunes de 12 à 17 ans portés disparus de « sans précédent » lorsqu’il s’est adressé aux journalistes.

« Il y a toujours des hauts et des bas avec les personnes disparues, mais cette année, cela semble être une année extraordinaire », a-t-il déclaré à Fox News Digital.

« Pour une raison quelconque, en 2023, nous en avons vu beaucoup plus que d’habitude, ce qui est troublant en partie parce que nous ne savons pas ce qui se passe avec certains de ces enfants, s’ils sont victimes de la traite ou s’ils » êtes impliqué dans des activités de gangs ou de drogue. »

La police de Cleveland a enregistré que les mineurs avaient été portés disparus entre le 2 et le 16 mai.

Majoy pense que la majorité des cas sont probablement des fugues plutôt que des enlèvements, mais il a averti que les adolescents sont naïfs et plus susceptibles d’être exploités par des prédateurs qui sont des « loups déguisés en moutons ».

Les disparitions ne font pas la une des journaux à moins qu’il n’y ait une alerte Amber, a déclaré Majoy, qui a ajouté que leurs histoires ne sont pas présentées sur les réseaux sociaux.

Pour qu’une alerte Amber soit émise, il existe des critères stricts qui doivent être respectés, tels que la police ayant des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu un enlèvement et que l’enfant est en danger imminent de lésions corporelles graves ou de mort.

Il doit également y avoir suffisamment d’informations descriptives sur l’enfant et l’enlèvement.

« C’est un crime silencieux qui se passe sous notre nez », a-t-il déclaré. « Le problème, c’est où sont-ils ? Où vont-ils ? Ils peuvent être dans une maison de la drogue ou être prostitués ou pris dans le trafic de drogue ou dans des gangs. »

Toutes ces disparitions relèvent du problème plus large de la criminalité dans la grande région de Cleveland, a déclaré Majoy.

Il a ajouté que de nombreux adolescents recherchent des gangs lorsqu’ils ont désespérément besoin de protection.

Cela conduit souvent à des délits d’initiation tels que le détournement de voiture et les vols ou même la vente de leur corps et la consommation de drogue, ce qui les rend toxicomanes.

Ce qui rend la recherche encore plus difficile, c’est le manque de photos dans les cas répertoriés sur le site Web pour les enfants disparus de Cleveland.

La plupart des cas ont des cases vides avec les mots « Photo non disponible » lorsque vous parcourez la page des personnes disparues.

« A moins que quelqu’un ne connaisse cette personne, nous n’aurons pas de chance », a déclaré Majoy.

Cependant, si la famille de la personne a des photos et que la police utilise les médias sociaux pour envoyer des messages au public, Majoy a déclaré que cela deviendrait le « plus grand atout » des forces de l’ordre pour stocker des conseils et des pistes possibles pour résoudre des cas.

Plus de 15 000 enfants ont été portés disparus dans l’Ohio l’année dernière – quatre d’entre eux ont été retrouvés morts.

Dans plus de 8 500 des cas, l’enlèvement a joué un rôle, 34 cas étant le résultat d’enlèvements par un parent non gardien.

Selon un rapport du procureur général de l’Ohio, Dave Yost, seuls cinq des cas découlaient d’enfants kidnappés par un étranger.

La police a pu retrouver 36% des enfants, mais 615 étaient toujours portés disparus au début de 2023.

POURSUIVRE LA RECHERCHE

Cleveland Missing a été fondée par Slyvia Colon et sa cousine Gina DeJesus, la plus jeune victime d’enlèvement d’Ariel Castro qui l’a kidnappée en 2004 alors qu’elle avait 14 ans.

DeJesus et deux autres femmes, Amanda Berry et Michelle Knight, ont été retenues captives dans la maison de Castro, souvent dans des pièces sombres pendant des jours sans nourriture, et ont reçu des seaux à utiliser comme salle de bain.

Les femmes ont été secourues le 6 mai 2013, lorsque Berry s’est échappée de la maison avec sa fille de six ans, contactant les autorités qui ont pu aider Knight et DeJesus.

« L’expérience de chaque famille est différente, mais certaines choses sont les mêmes pour tout le monde », a déclaré Colon à Fox News Digital. « C’est d’abord l’incrédulité, le blâme. (Des questions comme) ‘Qu’avons-nous fait de mal?’ « Avons-nous raté quelque chose ? « Oh, mon Dieu, comment allons-nous trouver cette personne ? » Le fait de ne pas savoir ce qu’on va faire.

« Au fur et à mesure que les jours avancent et deviennent une affaire qui n’est pas résolue après quelques mois à deux ans à trois ans, la vie arrive aussi. Ensuite, vous avez cette culpabilité de continuer à aller de l’avant et de vivre votre vie tout en poursuivant votre recherche. »

Beaucoup de ces enfants ne voient pas leurs histoires partagées dans les nouvelles Crédit : Police de Cleveland