Mystère d’un couple avec des “liens avec les services de renseignement russes” qui a volé l’identité de BÉBÉS MORTS pour obtenir une habilitation de sécurité américaine

UN COUPLE qui aurait des liens avec les services de renseignement russes a volé l’identité de bébés morts pour obtenir une autorisation de sécurité américaine, selon des documents judiciaires.

Walter Glenn Primrose et Gwynn Darle Morrison, tous deux âgés de 67 ans, auraient obtenu illégalement de fausses identités qu’ils utilisent depuis plus de 30 ans.

Walter Glenn Primrose a travaillé pour la Garde côtière américaine pendant plus de 20 ans Crédit : Cour de district des États-Unis pour le district d’Hawaï

Gwynn Darle Morrison et son mari ont obtenu de fausses identités Crédit : Cour de district des États-Unis pour le district d’Hawaï

Des photos prises depuis la maison du couple les montrent en uniforme du KGB Crédit : Cour de district des États-Unis pour le district d’Hawaï

Des documents judiciaires obtenus par The Daily Beast allèguent que Primrose et Morrison “ont tous deux obtenu des certificats de naissance du Texas pour des nourrissons décédés nés aux États-Unis, qu’ils avaient l’habitude d’assumer illégalement l’identité de ‘Bobby Edward Fort’ et ‘Julie Lyn Montague’, respectivement” en 1987 .

Les documents indiquent en outre que Primrose et Morrison “ont commis des actes de fraude criminelle depuis”.

Primrose a rejoint la Garde côtière américaine en 1994 à l’âge de 39 ans, mais en utilisant l’identité de Fort, son âge était de 27 ans, ce qui le rendait éligible.

Il a servi pendant 20 ans à Barbers Point et est finalement devenu trésorier du chapitre des îles hawaïennes de la Coast Guard Chief Petty Officers ‘Association.

En 2016, lorsque Primrose a pris sa retraite de la Garde côtière après avoir été technicien en avionique, il a pris un emploi avec la société américaine 1, un sous-traitant du ministère de la Défense où il travaille toujours, selon les documents.

À la suite de son service, Primrose a une habilitation de sécurité délivrée par le gouvernement qu’il détient, selon les enquêteurs, depuis plus de 20 ans.

En outre, il détient une “autorisation secrète depuis six ans” de travailler à cet emploi, selon des documents.

Les documents allèguent également que Primrose n’a pas signalé tous ses voyages internationaux, comme il était tenu de le faire pendant qu’il détenait l’autorisation secrète.

IDENTITÉS VOLÉES

Les documents affirment que Fort est né en juillet 1967 à Dallas, au Texas.

Il est décédé en octobre des suites d’une asphyxie, indique la plainte.

Montague est également née au Texas en 1968, mais est décédée avant d’avoir un an.

Le couple a obtenu des permis de conduire, des cartes d’identité d’État et des numéros de sécurité sociale sous leurs nouvelles identités, selon les documents.

Des documents judiciaires allèguent qu’il n’a fallu que six mois au couple pour établir leur nouvelle identité.

Primrose et Morrison, qui se sont mariés à l’origine en août 1980, se sont remariés en août 1988 en utilisant leur nouvelle identité.

La plainte allègue également que Primrose a reçu au moins cinq passeports au nom de Fort entre 1996 et 2016.

Il en a également reçu un en son nom propre en 1999.

Morrison, quant à lui, a reçu au moins trois passeports au nom de Montague.

Leur programme a commencé à s’effondrer en 2018 lorsque le couple a utilisé sa fausse identité pour demander des prestations de santé militaires, selon des documents.

CRAVATES RUSSES

Un document allègue que Primrose et Morrison pourraient avoir établi des identités supplémentaires.

Les enquêteurs ont trouvé des preuves au domicile du couple “dans lesquelles les salutations dans les lettres font référence à des accusés par des noms autres que Bobby, Julie, Walter ou Gwynn”.

Ils ont également découvert que Morrison avait peut-être vécu en Roumanie il y a des années, à l’époque soviétique.

“Des agents fédéraux ont également saisi des photographies de la résidence des accusés qui dépeignent les accusés portant apparemment il y a quelques années ce qui a été identifié comme des uniformes du KGB”, indique un document.

Les enquêteurs pensent également que le travail de Primrose en tant que technicien en avionique l’a rendu “hautement qualifié en électronique”, déclarant qu’il “serait capable de communiquer subrepticement avec les autres s’il était libéré de la détention provisoire”.

Sur la base de ces découvertes, les autorités estiment que le couple est dangereux et devrait être détenu.

Primrose et Morrison sont accusés de complot en vue de commettre une infraction contre les États-Unis ; usurpation d’identité aggravée; et fausse déclaration dans la demande et l’utilisation d’un passeport.

Ils sont détenus sans caution et doivent comparaître devant le tribunal jeudi.