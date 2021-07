QUAND le patron de la cryptographie Gerald Cotten est décédé en 2018, il a emporté avec lui une fortune pouvant atteindre 215 millions de dollars en Bitcoin et autres devises numériques.

La mort subite de l’homme de 30 ans des suites de complications de la maladie de Crohn a choqué le monde de la cryptographie – mais beaucoup pensent qu’il a peut-être simulé sa mort dans une « arnaque à la sortie » élaborée.

Gerald Cotten est mort subitement de la maladie de Crohn – ou l’a-t-il fait ? Crédit : FACEBOOK/QUADRIGA

Gerald est décédé lors d’une lune de miel avec sa femme Jennifer en Inde

Cotten a été refondu depuis sa mort en escroc à la recherche de sensations fortes

Cotten a emporté avec lui dans la tombe les clés qui lui ont permis d’accéder au coffre-fort numérique contenant l’argent de ses investisseurs qu’ils avaient investi dans la plateforme de trading Quadriga CX.

Sa mort a été gardée secrète pendant un mois par la société avant qu’elle ne soit finalement annoncée – et il a été découvert qu’il avait dépensé des millions en argent d’investisseurs pour financer son propre style de vie somptueux.

Vivant une vie de jet-set, il a parcouru le monde sur des yachts, a volé dans des jets privés et les enquêteurs ont même publié des photos de piles d’argent sur la table de sa cuisine.

Quadriga CX est resté propriétaire de ses 76 000 investisseurs autour de 215 millions de dollars (CAD).

Les enquêtes criminelles se poursuivent par la Gendarmerie royale du Canada et le FBI alors que la principale publication d’investissement numérique Coindesk a qualifié sa mort de « plus grand mystère de la cryptographie ».

Cela survient alors que nous avons révélé certaines des plus grandes escroqueries cryptographiques au monde à la suite de l’affaire des commerçants de Bitcoin Raees Cajee, 21 ans et Ameer, 18 ans, qui ont fui l’Afrique du Sud pour avoir empoché 2,5 milliards de livres sterling.

Alors, qu’est-il arrivé exactement à Cotten, et est-il toujours en vie quelque part assis sur une montagne de crypto volée ?

Certains ont émis l’hypothèse que sa mort était une ruse intelligente et il y a eu des appels pour que son corps soit exhumé pour prouver qu’il s’agissait d’un « faux ».

Son testament a été signé deux semaines seulement avant que lui et sa femme Jennifer Robertson ne se rendent en Inde pour leur lune de miel.

Il a nommé sa femme exécutrice testamentaire de sa succession, cédant un empire immobilier de 9 millions de dollars, son yacht et son avion Cessna – et il a même laissé à ses deux chiens, Nitro et Gully, un héritage de 100 000 $.

Robertson n’a été accusée d’aucun acte répréhensible – et a nié toute connaissance des relations commerciales de son mari.

Cotten a également pris des cours de pilotage car il semblait se préparer à une vie en fuite.

Il est très inhabituel qu’un seul dirigeant ait accès à un fonds d’entreprise, ce qui brouille davantage les pistes autour de ce qui est arrivé à Cotten.

Les flics pensent que Quadriga CX était en fait un vaste stratagème de Ponzi – et Cotten utiliserait de faux comptes sous le nom de « Chris Markay » pour « acheter » ses clients Bitcoin en utilisant de la fausse monnaie.

Il n’y a que deux personnes qui savent vraiment ce qui s’est passé en Inde Sheona McDonald

Selon le cabinet comptable Ernst & Young, il utiliserait ensuite cette crypto pour investir lui-même sur d’autres échanges numériques, car il se fournissait ses propres poches aux dépens de ses investisseurs.

Bien qu’il se présente comme un homme aux manières douces et à la coupe nette, il a été constaté que Cotten avait des antécédents de contrefaçon financière – à partir de son adolescence.

Il aurait commis des escroqueries à la Ponzi depuis l’âge de 15 ans, par exemple en jouant un rôle dans le jeton numérique pré-crypto eGold, selon l’enquêteur Amy Castor.

Depuis sa « mort », Cotten a été redéfini comme un escroc habituel qui apprécierait le plaisir de savoir qu’il trompait ses clients et ses investisseurs.

Argent empilé sur la table de la cuisine de Cotten Crédit : commission des valeurs mobilières de l’ontario

Michael Patryn – de son vrai nom Omar Dhanani – avait déjà été reconnu coupable d’usurpation d’identité

Cependant, le génie de la technologie n’avait même pas besoin de le faire – étant un croyant de la première heure à la cryptographie, il serait probablement devenu riche n’importe qui sans avoir besoin d’arnaquer les gens.

Ainsi, sa spirale vers une vie de crime était soit de la pure cupidité, soit lui recherchant le frisson.

On pense qu’il a récupéré environ 115 millions de dollars en crypto sur ses propres comptes et les a placés dans des paris financiers à haut risque – dont beaucoup se sont écrasés, lui coûtant plus d’argent que Quadriga n’en a jamais fait.

Pour compliquer davantage l’affaire, le cofondateur de la société, Michael Patryn, s’est révélé être en fait un homme nommé Omar Dhanani, qui avait déjà été condamné aux États-Unis pour fraude d’identité.

Et avec le mystère de Quadriga encore élucidé par les autorités fédérales, les gendarmes, les détectives amateurs et les journalistes d’investigation – la question demeure : qu’est-il arrivé à Cotten ?

Son certificat de décès a été délivré par les autorités indiennes et contient une orthographe incorrecte de son nom.

DÉCROCHEZ-LE

Des investisseurs furieux continuent de mener une bataille juridique pour tenter de faire exhumer le corps de Cotten, car ils pensent que sa mort était une arnaque.

La veuve de Cotten a rarement parlé publiquement, mais dans un affidavit, elle s’est décrite comme faisant l’objet de « commentaires diffamatoires » suite à des accusations selon lesquelles son mari aurait simulé sa mort.

Robertson a nié toute connaissance des actes répréhensibles de son mari – et en 2019, elle a en fait rendu 9 millions de dollars à l’entreprise pour rembourser les utilisateurs.

Le mystère de Cotten et Quadriga fait désormais l’objet du documentaire Dead Man’s Switch et des podcasts Exit Scam et A Death In Cryptoland.

L’animateur de Exit Scam, Aaron Lammer, a déclaré à CoinDesk: « Ma lecture était que, à un certain niveau, Gerry était accro à l’escroquerie,

« Accro à voler l’argent des gens. C’était plus l’euphorie d’un joueur que d’un homme riche…

Il a ajouté: « Nous pensions que nous recherchions essentiellement un gars riche qui avait volé de l’argent, maintenant soit [Cotten is] mort, ou s’il est vivant, c’est un accro au jeu qui est fauché. »

Lammer pense que les preuves suggèrent que Cotten est décédé subitement – ​​après avoir lutté contre la maladie de Crohn pendant plusieurs années, même si le moment était suspect.

Et pendant ce temps, Sheona McDonald, directrice de Dead Man’s Switch, a déclaré: « Il n’y a que deux personnes qui savent vraiment ce qui s’est passé en Inde. »

Les syndics de faillite ont réussi à récupérer environ 34 millions de dollars de Quadriga et 12 millions de dollars d’actifs de la succession de Cotten – mais le reste reste enfermé dans le monde numérique de la cryptographie.