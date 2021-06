Mystère du scientifique chinois qui a déposé un brevet pour le vaccin Covid des semaines avant la déclaration de la pandémie… puis est décédé

Un scientifique militaire CHINOIS a déposé un brevet pour un vaccin Covid avant que la pandémie ne soit déclarée et est décédé mystérieusement quelques semaines plus tard.

Yusen Zhou, qui travaillait pour l’Armée populaire de libération, a déposé les documents au nom du parti politique chinois le 24 février de l’année dernière, selon des informations.

Yusen Zhou a travaillé pour l’Armée populaire de libération[/caption]

Yusen Zhou « a travaillé en étroite collaboration » avec des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan[/caption]

Le premier cas de Covid a été signalé à Wuhan en décembre 2019 – mais l’Organisation mondiale de la santé n’a déclaré de pandémie que le 11 mars 2020.

Cela signifie que le brevet du vaccin a été déposé peu de temps après Chine a d’abord admis qu’il y avait eu une transmission interhumaine de Covid – et deux semaines avant qu’une pandémie ne soit officiellement déclarée.

« C’est quelque chose que nous n’avons jamais vu réaliser auparavant, ce qui soulève la question de savoir si ce travail a peut-être commencé beaucoup plus tôt », a déclaré le professeur Nikolai Petrovsky, de l’Université Flinders. l’australien.

Selon le journal, Zhou « a travaillé en étroite collaboration » avec des scientifiques de l’Institut de virologie de Wuhan, dont Shi Zhengli – surnommée « batwoman » pour ses travaux sur le coronavirus chez les chauves-souris.

Mais Zhou est mort mystérieusement moins de trois mois après avoir déposé le brevet du vaccin.

Et selon Le New York Post, la mort de Zhou en mai de l’année dernière n’a été rapportée que dans un seul rapport des médias chinois, malgré le fait qu’il était l’un des principaux scientifiques du pays.

Le brevet du vaccin a été déposé deux semaines avant qu’une pandémie ne soit déclarée[/caption]

Zhou a travaillé en étroite collaboration avec Shi Zhengli – surnommée « batwoman »[/caption]

Avant de travailler pour l’APL, Zhou avait des liens étroits avec les États-Unis et a effectué des recherches postdoctorales à la faculté de médecine de l’Université de Pittsburgh.

L’étroite relation de travail entre les deux pays soutient les renseignements américains déclassifiés publiés en janvier, selon lesquels le laboratoire de Wuhan menait une « activité militaire secrète », rapporte The Australian.

« Bien que le WIV se présente comme une institution civile, les États-Unis ont déterminé que le WIV a collaboré sur des publications et des projets secrets avec l’armée chinoise », a déclaré le renseignement, selon le Poste de New York.

La mort mystérieuse de Zhou serait examinée par la nouvelle enquête du président américain Joe Biden sur les origines de la pandémie.

Le mois dernier, Biden a déclaré que la communauté du renseignement américaine « redoublerait d’efforts » pour découvrir les origines de l’épidémie de Covid et lui faire rapport dans les 90 jours.

Les espions enquêteront pour savoir si le virus est passé d’un hôte animal à l’homme ou s’il a été accidentellement libéré du laboratoire de Wuhan.

Les États-Unis enquêteront pour savoir si le virus a été accidentellement libéré du laboratoire[/caption]

La théorie selon laquelle la pandémie a été causée par une fuite de laboratoire à Wuhan est devenue de plus en plus courante[/caption]

La théorie selon laquelle la pandémie a été causée par une fuite de laboratoire est devenue de plus en plus courante ces dernières semaines, bien qu’elle ait été condamnée comme théorie du complot au cours de la dernière année et demie.

Cela survient après qu’une étude explosive a affirmé que des scientifiques chinois avaient créé Covid dans le laboratoire de Wuhan avant d’orchestrer une dissimulation élaborée.

Le rapport rédigé par le professeur britannique Angus Dalgleish et le scientifique norvégien Dr Birger Sørensen allègue que la Chine a procédé à une ingénierie inverse de la maladie pour donner l’impression qu’elle provient naturellement des chauves-souris.

Les auteurs de l’article de 22 pages sur le vaccin ont déclaré que « SARS-Coronavirus-2 » – le nom technique du virus – n’a pas d’« ancêtre naturel » crédible.

Ils ont déclaré qu’il était « au-delà de tout doute raisonnable » que la maladie ait été produite par « une manipulation en laboratoire ».

Et dans une tournure explosive, les scientifiques blâment carrément les mêmes chercheurs de laboratoire chinois à Wuhan pour avoir tenté de brouiller les pistes.





Il y a eu « destruction, dissimulation ou contamination délibérée de données » dans les laboratoires chinois et « les scientifiques chinois qui souhaitaient partager leurs connaissances n’ont pas pu le faire ou ont disparu », selon le rapport.

Il devrait être publié dans la revue scientifique Quarterly Review of Biophysics Discovery, et a été rapporté pour la première fois par le Courrier quotidien.

L’absence de preuves scientifiques cruciales peut s’avérer impossible de savoir exactement comment le coronavirus est né puis s’est propagé dans le monde, admettent les experts.