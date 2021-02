Mystère du MH370 alors que des débris d’avion se répandent sur une plage sud-africaine sept ans après la disparition d’un avion condamné

Des DEBRIS, soupçonnés de provenir de l’avion condamné MH370, ont échoué sur une plage sud-africaine sept ans après la disparition de l’avion.

Le vol Malaysian Airlines de Kuala Lumpur à Pékin s’est écrasé dans un lieu inconnu en mars 2014, tuant les 239 personnes à bord.

Une épave de trois pieds est arrivée à terre début février près de Port Elizabeth, en Afrique du Sud, affirme-t-on.

L’enquêteur autoproclamé qui l’a trouvé pense qu’il vient d’un avion, probablement un 777 malais.

Le chasseur d’épaves Blaine Gibson pense qu’il pourrait faire partie d’un panneau d’aile de spoiler utilisé pour réduire la portance.

Il serait détenu par l’Autorité sud-africaine de l’aviation civile, les autorités malaisiennes ayant été informées il y a 10 jours.

JET MYSTÈRE

M. Gibson, qui a été décrit comme un «croisé d’Indiana Jones», a passé les six dernières années à faire des recherches sur l’accident mystérieux.

Il a fait la une des journaux pour la première fois en février 2016 lorsqu’il a affirmé avoir trouvé des débris de l’avion de Malaysian Airlines échoués sur un banc de sable au Mozambique.

Plus de 30 morceaux de débris, certains confirmés comme provenant du vol, ont été récupérés au fil des ans.

M. Gibson, qui a trouvé certaines des pièces, pense qu’au moins la moitié proviennent du MH370 ou d’un 777.

Les deux plus gros morceaux – le flaperon et le rabat – ont été positivement identifiés à partir du MH370.

M. Gibson a déclaré que lorsque le MH370 a disparu pour la première fois, il s’est rendu au Cambodge, en Thaïlande et au Myanmar à la recherche de débris.

Après la découverte du flaperon à La Réunion en juillet 2015, il a commencé à fouiller le sud de l’océan Indien.

Il a déclaré: «J’ai commencé objectivement et j’ai ignoré toutes les données satellitaires car je ne les comprenais pas vraiment à l’époque, mais une fois le flaperon trouvé, je me suis concentré sur le sud de l’océan Indien.

«Au départ, à Maurice, je n’ai rien trouvé car j’étais environ six mois trop tôt, mais ensuite les débris ont commencé à se laver.»

Cela vient après qu’un nouveau livre choquant a affirmé que le jet pourrait avoir été abattu du ciel.

Dans une interview exclusive pour marquer son nouveau livre explosif, la journaliste d’investigation Florence de Changy a révélé ses découvertes choquantes sur le vol.

Elle soupçonne qu’il a été abattu – par accident ou intentionnellement – par un «avion de combat, un missile ou un nouveau système d’arme à guidage laser en cours de test dans la région à l’époque».

Et elle pense que la version officielle des événements est une «opération de détournement» et «la plus grande dissimulation de ces derniers temps» pour cacher que l’avion transportait des marchandises illicites non contrôlées avant d’être embarqués.

Dans son livre The Disappearing Act: The Impossible Case Of MH370, Florence raconte comment l’équipage a pris contact avec le contrôle du trafic aérien au Vietnam pour dire que l’avion était en train d’atterrir – puis a envoyé un appel Mayday disant qu’il se désintégrait.

Florence a déclaré: «C’était comme un puzzle, rassemblant des milliers de petits indices.

« Si ce que je soupçonne et expose dans le livre est correct, ce serait la plus grande dissimulation de ces derniers temps. »

