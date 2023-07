Mystère de YouTuber qui a disparu sans laisser de trace après avoir « trouvé une grotte secrète vibrante » près de la base top secrète de la zone 51

Un YOUTUBER qui a disparu sans laisser de trace après avoir « trouvé une grotte secrète vibrante » près de la base top secrète de la Zone 51 n’a toujours pas été retrouvé.

Le randonneur et aventurier Kenny Veach a mystérieusement disparu après être tombé sur la grotte cachée il y a près de dix ans.

Kenny Veach a disparu en 2014 après avoir découvert une grotte près de la base de la zone 51 Crédit : Youtube/snakebitmgee

To Kenny est revenu trois fois dans la région pour rechercher la grotte Crédit : Youtube/snakebitmgee

La zone 51 du Nevada est un point chaud populaire pour les chasseurs d’extraterrestres Crédit : Getty

L’homme de 47 ans a découvert la grotte près de la zone 51 en 2014, après avoir documenté publiquement ses découvertes sur sa chaîne YouTube.

Kenny a ensuite été invité par ses fans dévoués à revenir sur ses pas et à retrouver la grotte afin qu’il puisse enquêter plus avant.

Après que Kenny ait fait cette étrange découverte, il a consulté la section des commentaires d’une vidéo publiée par un groupe d’intérêt extraterrestre nommé Sirius Disclosure.

Posté sur une vidéo intitulée « Fils d’un technicien de la zone 51 », Kenny a écrit : « Une fois lors d’une de mes randonnées à la base aérienne de Nellis, j’ai trouvé une grotte cachée.

« L’entrée de la grotte avait la forme d’un M majuscule parfait – j’entre toujours dans chaque grotte que je trouve, mais lorsque j’ai commencé à entrer dans cette grotte particulière, tout mon corps a commencé à vibrer.

« Plus je me rapprochais de l’entrée de la grotte, plus les vibrations s’intensifiaient. Soudain, j’ai eu très peur et je suis sorti de là. »

Mais malgré les réserves des explorateurs envers la grotte suspecte, il revint chercher ses partisans.

Selon Nevada Magazine, Kenny était armé d’une arme de poing de neuf millimètres et d’une caméra vidéo sur laquelle il enregistrait son expédition.

Il a commencé la randonnée de dix heures sur « un terrain très dangereux » alors qu’il cherchait la grotte cachée située dans une montagne « juste à côté d’un champ de tir ».

Mais Kenny est tombé dans une impasse et n’a pas réussi à localiser la grotte secrète.

« J’ai trouvé une tarentule, une tortue et un bélier, mais je n’ai pas trouvé la grotte », avons-nous écrit dans un article sur les réseaux sociaux.

Le 10 novembre 2014, Kenny a décidé de repartir après que ses partisans aient été déçus d’avoir échoué dans la tâche à accomplir.

Mais personne n’aurait pu deviner que ce serait la dernière des aventures de l’explorateur.

Après qu’il ne soit pas revenu du « court voyage d’une nuit », il a dit à sa famille qu’il partait, la recherche de l’homme de 47 ans a commencé.

Le 22 novembre, des volontaires de recherche et de sauvetage ont trouvé le téléphone portable de Kenny près d’un puits de mine abandonné – mais la piste s’est ensuite refroidie.

À ce jour, l’explorateur n’a jamais été retrouvé, ce qui conduit à de nombreuses spéculations sur ce qui lui est arrivé.

Les circonstances mystérieuses de sa disparition ont alimenté Internet avec des théories du complot, et les internautes continuent de deviner.

Certains incluent Kenny dévoilant des secrets gouvernementaux, des forces extraterrestres, voyant un trafic de drogue, être attaqué par un animal et même simuler sa mort.

Mais la petite amie présumée de Kenny – Sheryon Pilgrim – a révélé à l’époque qu’elle croyait qu’il était mort par suicide après avoir « lutté contre la dépression pendant de nombreuses années ».

Pilgrim a déclaré: « Il a quitté son emploi un peu plus d’un an avant de disparaître… un survol en hélicoptère a été effectué et il n’y avait aucune trace de Kenny ou de ses affaires de camping.

« Ils ont trouvé sa voiture dans la zone où je leur avais dit que ce serait. Ils ont trouvé son téléphone portable près du puits de mine dans la vidéo. Le puits de mine n’était qu’à environ quatre heures de marche de sa voiture.

« J’ai l’impression qu’il l’a laissé derrière lui pour qu’il ne puisse pas être suivi par le GPS. Il n’a pas non plus emporté sa caméra vidéo avec lui lors de cette randonnée en solo. Il a été laissé chez lui. Donc, il n’avait aucune intention de filmer n’importe quoi ».

Des caméras auraient été descendues dans le puits de mine près de l’endroit où le téléphone de Kenny a été découvert, mais aucun signe du randonneur n’a été trouvé.

Son corps n’a toujours pas été retrouvé et le mystère reste donc non résolu.

La zone 51 est un endroit tristement célèbre pour les chasseurs extraterrestres, car la base aérienne est généralement considérée comme le foyer du développement et des tests d’avions expérimentaux et de systèmes d’armes.

La base n’a jamais été déclarée base secrète, mais toutes les recherches et occurrences dans la zone 51 sont des informations compartimentées top secrètes/sensibles.

Les théoriciens du complot pensent que l’installation est utilisée pour stocker, examiner et désosser les vaisseaux spatiaux extraterrestres écrasés.

L’utilisation actuelle de la zone 51 est inconnue et reste top secrète.

Cela survient après qu’une forme mystérieuse a été repérée sur des images satellites de la zone 51, ce qui a suscité des spéculations selon lesquelles il pourrait s’agir d’un avion américain top secret.

Et en 2019, un général américain a déclaré que la zone 51 avait des « secrets qui méritent d’être protégés » après que des millions de personnes ont juré de prendre d’assaut la base hautement classifiée.