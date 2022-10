Mystère de Los Angeles : qui a enregistré une réunion avec des commentaires racistes ?

LOS ANGELES (AP) – Un enregistrement divulgué anonymement de remarques grossières et racistes et d’intrigues politiques qui ont conduit à la démission du président du conseil municipal de Los Angeles et d’un puissant dirigeant syndical a laissé un mystère: qui a fait la bande et pourquoi?

La publication de l’enregistrement vieux d’un an sur le site Web Reddit à l’approche des élections de mi-mandat de novembre a soulevé des soupçons évidents de motivation politique. Une grande partie de la conversation privée d’une heure entre plusieurs membres du conseil et le chef de la Fédération du travail du comté de Los Angeles – tous des démocrates latinos – s’est concentrée sur le renforcement de leur influence dans le réalignement des districts du conseil.

Il a maintenant déclenché une enquête d’État.

L’enregistrement a été réalisé dans une salle de réunion à l’intérieur du siège du groupe de travail politiquement influent – connu localement sous le nom de “Fed” – mais on ne sait pas comment l’enregistrement a été réalisé lors d’un petit rassemblement d’amis, ni même qui était dans la pièce.

“Il est évident qu’il s’agissait d’un travail d’initié”, a déclaré Mark Gonzalez, qui dirige le Parti démocrate du comté de Los Angeles et pense que la cible la plus probable de l’inconnu qui a enregistré la réunion était le président de la fédération, Ron Herrera.

Herrera a depuis démissionné.

“Cela devait être quelqu’un qui avait l’accès et qui connaissait son calendrier, qui en était conscient”, a déclaré Gonzalez. “Chacun vient avec sa propre spéculation.”

L’ancien président du Conseil Nury Martinez, le premier Latina à occuper le poste, a démissionné mercredi après que le président Joe Biden a rejoint un chœur de responsables appelant les personnes impliquées à démissionner.

Martinez a été enregistré dans la conversation en disant que le membre du conseil blanc Mike Bonin traitait son jeune fils noir comme s’il était un “accessoire” et utilisait des termes désobligeants pour les décrire tous les deux, a rapporté dimanche le Los Angeles Times.

À un autre moment de l’enregistrement d’une heure, elle a qualifié les immigrants autochtones de l’État mexicain d’Oaxaca de “tan feos” ou “si laids”. La conversation comprenait également des commentaires grossiers et sectaires sur les Juifs, les Arméniens et d’autres groupes.

La source de la bande “est un jeu de société qui se déroule dans toute la ville”, a déclaré l’ancien superviseur du comté de Los Angeles, Zev Yaroslavsky. “Cela ne sera peut-être jamais résolu.”

Deux autres membres du Conseil qui ont assisté à la réunion sont restés hors de la vue du public vendredi, Gil Cedillo et Kevin de Leon, conservant leurs sièges malgré la pression croissante pour démissionner.

Personne à la réunion n’a parlé publiquement de la source possible de l’enregistrement.

La discussion s’est concentrée sur la protection du pouvoir politique latino lors du redécoupage des limites des districts du conseil, connu sous le nom de redécoupage. Le processus d’une fois par décennie peut opposer un groupe à un autre pour obtenir un avantage politique lors des futures élections.

Le California Legislative Black Caucus a déclaré que l’enregistrement “révèle un effort épouvantable pour décentraliser les voix noires pendant le processus critique de redécoupage”.

La fédération syndicale n’a pas répondu à une série de questions, notamment en précisant qui a assisté à la réunion. Il a publié une déclaration d’une phrase qui ne disait pas spécifiquement que la réunion avec les membres du Conseil n’avait pas été enregistrée par l’organisation.

“Ce n’est pas et n’a jamais été la politique de la Fed d’enregistrer les réunions”, a déclaré le président par intérim Thom Davis dans un communiqué.

Dans la société saturée de technologie d’aujourd’hui, il est simple d’enregistrer furtivement une conversation privée avec des appareils largement disponibles. Les téléphones portables ont des microphones très sensibles et peuvent facilement être dissimulés dans une mallette, un sac à main ou un sac à dos.

L’enregistrement révèle des indices possibles : des clics qui pourraient être l’ouverture de porte-documents et des bruits qui ressemblent à des papiers mélangés qui pourraient suggérer un microphone quelque part sur ou près de la table.

Le langage était épouvantable, a déclaré Yaroslavsky, et il ne se souvenait d’aucun incident au cours duquel une réunion privée entre élus avait été enregistrée en privé. “Je n’ai jamais rien vu de tel”, a-t-il déclaré.

Le Los Angeles Times a rapporté que l’enregistrement avait été publié sur Reddit par un utilisateur désormais suspendu. On ne sait pas qui a enregistré l’audio ou qui l’a téléchargé sur le site Web.

La divulgation de l’enregistrement secret a déstabilisé la communauté politique de Los Angeles, en particulier ceux qui ont travaillé au siège du groupe de travail. Gonzalez, le leader démocrate, a déclaré que les gens se sentaient “en danger”.

Michael Trujillo, consultant démocrate de longue date basé à Los Angeles, a déclaré que celui qui a fait la bande pourrait ne jamais vouloir être identifié. La personne pourrait être considérée comme un héros dans certains milieux pour avoir dénoncé le racisme dans les plus hauts rangs de l’hôtel de ville, mais cela pourrait également exposer la ou les personnes à des poursuites judiciaires pour avoir enregistré une conversation sans consentement, ce qui est illégal en Californie. La loi de l’État exige qu’une personne effectuant un enregistrement de quelqu’un d’autre obtienne son consentement.

“Le problème est que le même héros va faire face à des affaires pénales et civiles”, a-t-il déclaré.

Michael R. Blood, l’Associated Press