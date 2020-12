NASHVILLE – L’explosion du matin de Noël qui a déchiré une partie du centre-ville de la ville était un bombardement délibéré et « on a l’impression » qu’elle avait un lien avec le bâtiment AT&T gravement endommagé par l’explosion, a déclaré dimanche le maire John Cooper.

Deux jours après qu’un véhicule récréatif a explosé sur l’historique Second Avenue, blessant trois personnes et endommageant plus de 40 commerces, aucun motif de l’attaque n’avait été révélé.

« Il doit y avoir un lien avec l’installation AT&T et le site du bombardement », a déclaré Cooper. «Face the Nation» de CBS.

Cooper a cité « beaucoup d’élan derrière l’enquête » et a déclaré qu’il s’attend à ce que « beaucoup de questions reçoivent une réponse relativement bientôt ».

Le chef de la police de Nashville, John Drake, a confirmé qu’Anthony Q. Warner, 63 ans, était une personne d’intérêt dans l’affaire. Des agents du FBI ont perquisitionné une maison à Antioche et se sont rendus dans un bureau immobilier à Nashville en lien avec l’attentat. Un porte-parole du FBI a confirmé que Warner vit à la maison.

Des voisins ont déclaré au Tennessean, qui fait partie du réseau USA TODAY, qu’un véhicule récréatif similaire à celui de l’explosion avait été garé à la maison au cours des deux dernières semaines.

L’agent spécial du FBI, Jason Pack, a déclaré que les agents avaient également visité le bureau de Fridrich & Clark Realty à Green Hills samedi soir. Le propriétaire Steve Fridrich a déclaré que la société avait signalé au FBI que Warner avait auparavant travaillé pour la société.

«Nous sommes l’une des quelque 500 personnes qui les ont contactées jusqu’à présent avec des conseils», a déclaré Fridrich.

La police de Nashville a répondu à un rapport de coups de feu tirés juste avant 6 heures du matin vendredi, découvrant un camping-car suspect stationné à l’extérieur du bâtiment AT&T. Les agents et les témoins ont entendu une émission provenant du camping-car donnant un terrible avertissement: «Évacuez maintenant. Il y a une bombe. Une bombe est dans ce véhicule et va exploser. »

Aucun décès n’a été confirmé, mais les autorités ont déclaré qu’elles travaillaient pour déterminer l’identité des échantillons de tissus déterminés comme étant des restes humains trouvés sur les lieux. Les dommages au bâtiment AT&T étaient si graves que les systèmes d’urgence de la police du Tennessee, du Kentucky et de l’Alabama sont restés hors service toute la journée.

AT&T a déclaré que la panne continuait d’affecter les opérations du 911 et le service résidentiel dimanche, bien que la société ait déclaré que la couverture s’améliorait. Le bâtiment a subi « des dommages importants » à cause de l’explosion, a rapporté AT&T dans un communiqué, notamment aux ascenseurs, aux poutres et à la façade du bâtiment.

La destruction s’est étendue sur plusieurs blocs et des preuves sont éparpillées parmi les décombres et le verre brisé. Le procureur américain Don Cochran a déclaré que le vaste champ de débris représentait un défi pour les techniciens de bombardement, un «puzzle géant créé par une bombe qui jette des preuves à travers plusieurs pâtés de maisons».

Plus de 500 conseils de citoyens ont conduit l’enquête, et plus de 250 agents et membres du personnel du FBI collaboraient à l’affaire, a déclaré Cochran.

Les autorités n’ont pas donné de détails sur la personne d’intérêt, les recherches en cours à Antioche ou l’analyse en cours de la vaste scène de crime de la Deuxième Avenue.

Il n’y a pas eu de chasse à l’homme ni d’annonce concernant un suspect.

« Permettez-moi de répéter que Nashville est en sécurité », a déclaré samedi le chef de la police John Drake.

Cooper et Drake ont exhorté les résidents à rester à l’écart du centre-ville pendant que l’enquête se poursuit.

« Nous vous demandons d’être patient, » dit Drake. «Sachez que le gouvernement fédéral mène cette enquête et, au fur et à mesure qu’il parcourra la scène du crime, il essaiera de réduire cela le plus rapidement possible à l’endroit où nous pourrons essayer de vous ramener dans vos affaires.

Contribution: Yihyun Jeong et Adam Tamburin, Nashville Tennessean