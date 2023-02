Mystère de Julian Sands: les chercheurs espèrent toujours que l’acteur a survécu dans des conditions “extrêmes”

Julian Sands a été porté disparu le 13 janvier après avoir échoué à revenir d’une randonnée sur le mont Baldy en Californie, mais les responsables espèrent toujours son retour.

Alors que les efforts de sauvetage se poursuivent pour l’acteur de 65 ans dans les montagnes de San Gabriel, Mara Rodriguez, responsable de l’information publique du département du shérif du comté de San Bernardino, a déclaré que les recherches se poursuivaient pour retrouver Sands.

“Nous ne sommes pas passés à la reprise à ce stade”, a déclaré Rodriguez à Fox News Digital.

“C’est toujours considéré comme une mission de recherche et de sauvetage. Nous n’avons pas de date fixe pour cela, mais c’est définitivement quelque chose que nous gardons à l’esprit.”

“Nous menons toujours des recherches tant que le temps et les conditions le permettent”, a déclaré Rodriguez. “Pour le moment, ceux-ci ne sont encore que par voie aérienne à cause des conditions glaciales et autres sur la montagne. Mais malheureusement, rien de nouveau ne s’est développé.”

Rodriguez a déclaré qu’il n’était pas “typique” de localiser un randonneur disparu après un laps de temps important, mais les équipages gardent toujours espoir.

“C’est déjà arrivé, mais ce n’est pas typique. Habituellement, nous sommes en mesure de localiser des personnes dans un laps de temps assez court, mais cela s’est produit dans le passé”, a-t-elle déclaré à propos d’équipes trouvant des randonneurs en détresse à la suite de disparitions à long terme.

Les conditions sur la montagne ont été particulièrement dangereuses ces derniers temps. Les équipes au sol ont été forcées d’annuler les recherches à un moment donné en raison de risque d’avalanche et la détérioration des conditions météorologiques.

“Cependant, nous avons poursuivi nos efforts par hélicoptère et par drone lorsque la météo le permettait”, avaient alors confirmé les autorités à Fox News Digital.

Le mois dernier, Rodriguez a publié un avis de service public exhortant les randonneurs à “réfléchir à deux fois” avant de se diriger vers le mont Baldy après “14 sauvetages au cours des quatre dernières semaines”.

Sur les 14 missions de sauvetage menées par les équipes de recherche et de sauvetage du shérif du comté de San Bernardino, deux randonneurs n’ont pas survécu après “tomber et se blesser”.

“En raison des vents violents, la neige s’est transformée en glace, ce qui rend la randonnée extrêmement dangereuse”, indique le communiqué. “Les efforts de recherche et de sauvetage du shérif sont souvent entravés par le mauvais temps et les conditions d’avalanche dangereuses. Les récentes tempêtes qui ont entraîné les conditions de neige et de glace ne sont pas favorables aux randonneurs, même ceux qui estiment avoir un haut niveau d’expérience.”

Rodriguez a noté que depuis la publication du communiqué le 18 janvier, au moins un sauvetage majeur a eu lieu chaque week-end. “Nous frisons les 20 sauvetages maintenant.”

“Nous avons eu beaucoup de conditions météorologiques assez extrêmes, beaucoup de chutes de neige et les vents ont été fous”, a-t-elle déclaré. “Cela n’aide pas avec les conditions de glace, vous savez? C’est probablement un peu plus extrême que certaines années, mais ce n’est certainement pas hors de propos.”

Jin Chung, un résident de Los Angeles âgé de 75 ans, a été sauvé du mont Baldy le 24 janvier après avoir échoué à retourner au lieu de rendez-vous désigné par son groupe de covoiturage. Chung a subi “des blessures liées aux intempéries et une blessure à la jambe, mais a pu sortir avec l’aide des membres d’équipage. Il a été transporté dans un hôpital local pour y être soigné”.

Quelques jours plus tard, les équipages aériens ont effectué un sauvetage technique par treuil à glace pour Abdollah Katbab, 71 ans, après qu’il soit tombé d’environ 50 pieds lors d’une randonnée dans le Ice House Canyon sur le mont Baldy.

Katbab a activé un dispositif de localisation qui a informé les services d’urgence de sa localisation, et en raison des conditions dangereuses, l’hélicoptère Sheriff’s Helicopter Air Rescue 306 a été envoyé pour sauver Katbab.

Air Rescue 306 a effectué en toute sécurité un sauvetage par treuil à environ 8 400 pieds d’altitude. Les autorités ont déclaré que l’exposition aux éléments et les chutes ont contribué au taux de mortalité croissant sur le mont Baldy au fil des ans, le risque d’avalanches prolongeant les efforts de sauvetage.

Le frère de Sands, Nick, a admis qu’il avait déjà fait ses “au revoir” après des semaines d’efforts de recherche.

“J’ai accepté le fait qu’il soit parti et pour moi, c’est comme ça que je l’ai géré”, a-t-il déclaré à la BBC le mois dernier.

“Nous espérons tous encore, je suppose, mais je sais qu’il est parti dans mon esprit et à cause de cela, j’ai déjà fait mes adieux.”

Sands était un “randonneur extrêmement avancé”, a déclaré son ami Kevin Ryan à Fox News Digital à la fin du mois dernier. Ryan et Sands se sont rencontrés alors qu’ils travaillaient ensemble sur “Crossbones”.

“C’est une randonnée incroyablement difficile avec ces conditions météorologiques”, a déclaré Ryan. “Vous parlez de six à huit à neuf heures pour arriver au sommet, et quand c’est glacé, c’est très difficile. Je sais que Julian est un randonneur extrêmement avancé et très volontaire. Il est très, très en forme. Et nous ‘ Je tiens fermement à ce que ce soit un retour positif pour lui.”

Il a noté que le “temps humide” récent de la Californie n’aidait pas les efforts de sauvetage sur la montagne dangereuse.

“Je pense que les conditions météorologiques sont un aspect important de cela, pourquoi ils ne peuvent pas se rendre dans certaines de ces zones”, a déclaré Ryan. Il garde cependant espoir.

“L’une des choses, comme je l’ai dit, c’est à quel point Julian est avancé, et c’est un gars intelligent, et je garde espoir qu’il résiste et, vous savez, qu’il survive.”

Il a ajouté : “Je sais à quel point [he] est, et je sais à quel point il est intelligent et préparé. Alors, je tiens le coup. Si quelqu’un peut s’en sortir, il le peut. Et c’est tout ce sur quoi je peux compter pour le moment. Alors je m’en tiens à ça et je dis une prière pour lui.”

Sands est connu pour ses rôles dans “The Killing Fields”, “A Room With A View”, “Leaving Las Vegas” et “Warlock”.

Il est également apparu dans « Océan 13 », “La fille au tatouage de dragon”, “Arachnophobie”, “Boxing Helena” et “Médaillon”.

L’acteur britannique a deux filles avec sa femme Evgenia Citkowitz. Il a également un fils d’un précédent mariage.

