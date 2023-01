Mystère de cinq minutes : Qui a dit aux joueurs de s’échauffer après l’effondrement de Damar Hamlin ?

Près d’une semaine après que le demi défensif des Buffalo Bills Damar Hamlin a fait un arrêt cardiaque lors d’un match du 2 janvier contre les Bengals de Cincinnati, le commissaire Roger Goodell a pour la première fois abordé l’une des questions persistantes sur la façon dont la NFL a géré la crise: pourquoi les joueurs ont été informés pour se préparer à redémarrer le jeu après qu’une ambulance transportant Hamlin ait quitté le terrain.

Dans une interview à la radio dimanche, Goodell a reconnu que c’était une “pratique courante” de reprendre le jeu après une blessure, mais il n’a pas précisé qui, le cas échéant, avait ordonné aux joueurs de revenir sur le terrain. Joe Buck, l’annonceur principal d’ESPN ce soir-là, a déclaré à quatre reprises que les joueurs avaient eu cinq minutes pour s’échauffer, et le réseau a montré le quart-arrière des Bengals Joe Burrow lançant un ballon et le receveur des Bills Stefon Diggs s’adressant à ses coéquipiers. Selon plusieurs dirigeants de réseaux qui diffusent des matchs de la NFL, la ligue a la capacité de corriger les annonceurs lors des diffusions. Il ne semble pas qu’ils aient envoyé un mot à Buck pour lui dire qu’il fournissait des informations incorrectes.

Les échauffements ont pris fin brusquement après que l’entraîneur des Bengals, Zac Taylor, ait traversé le terrain pour parler avec l’entraîneur des Bills, Sean McDermott, et que les deux hommes aient consulté l’arbitre en chef, Shawn Smith. Les deux équipes sont parties au vestiaire peu de temps après.

La ligue n’a officiellement suspendu le match que vers 22 heures, heure de l’Est, un peu plus d’une heure après l’effondrement de Hamlin et environ 40 minutes après le retour des joueurs dans leurs vestiaires. Goodell a déclaré qu’après que la ligue a reçu “des commentaires selon lesquels il pourrait ne pas être approprié” de redémarrer le jeu, Troy Vincent, vice-président exécutif de la ligue pour les opérations de football, “a pris la décision de suspendre le jeu, ce qui était la bonne décision, et de permettre à tout le monde pour revenir en arrière et rassemblons-nous et obtenons plus d’informations, ce qui était clair que nous devions faire.