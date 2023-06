Mystère dans un parc populaire après que l’eau a pris une couleur bizarre – laissant les visiteurs perplexes

Les BRITS ont été déconcertés après qu’un lac dans un parc populaire ait pris une couleur bizarre.

Les marcheurs ont déclaré que l’eau du parc Eirias de Colwyn Bay, sur la côte nord du Pays de Galles, était d’une couleur « vraiment sombre » – certains la comparant à la « faible Ribena ».

Les visiteurs ont remarqué que le lac du parc Eirias à Colwyn Bay, au Pays de Galles, est devenu violet

Certains craignaient que ce changement bizarre ne nuise à la vie des étangs, comme les insectes et les têtards.

Mais il a été révélé plus tard que la teinture avait été placée là à la demande du Colwyn Bay Model Boat Club, dont les membres ont essayé d’améliorer l’apparence et l’état du lac au cours des six dernières années.

Lorsqu’ils ont repris la gestion du lac en 2016, il était embourbé par les mauvaises herbes et non seulement disgracieux mais aussi inutilisable.

Le club a déclaré que le colorant bleu avait été ajouté sur les conseils des écologistes, pour rendre l’eau moins claire tout en empêchant la lumière du soleil d’atteindre le fond du lac peu profond, ce qui retarde la croissance des mauvaises herbes.

Écrivant sur Facebook, un membre du club a insisté sur le fait que le lac reviendrait rapidement à son état antérieur.

Il a déclaré: «Le club, travaillant seul, a passé six ans à maintenir le lac en vie en gérant les mauvaises herbes.

« Si le lac de plaisance est laissé à lui-même, il sera envahi par les mauvaises herbes et les algues. Bientôt, il ne supportera plus aucune vie.

Avant 2016, le lac était parfois nettoyé par le conseil d’arrondissement du comté de Conwy, selon NorthWalesLive.

Mais les membres du club se réunissent désormais chaque semaine pour entretenir le site afin de s’assurer qu’il convient aux maquettes de bateaux à voile – dans le but de maintenir les mauvaises herbes à au moins 60 cm sous la surface.

Les passionnés ont dépensé des milliers de livres en équipement – mais ont récemment été informés que la teinture serait le meilleur moyen de gérer les mauvaises herbes dans de si petits lacs peu profonds.

Les fluides sont souvent présentés comme une solution non toxique pour le contrôle des algues, sans danger pour les humains, les poissons, les amphibiens et les insectes.

Pourtant, certains habitués du parc Eirias se demandent si un peu trop de colorant n’a pas été ajouté – un père ayant remarqué une « diminution nette des épinoches et autres petits étangs ».

Il a ajouté: « Cette perte de vie et la couleur de l’eau ne peuvent pas être une coïncidence. »

D’autres ont noté que le lac était « complètement dépourvu d’insectes » – tandis que le récent voyage d’une famille n’a rapporté ni poisson ni têtards, juste « quelques sangsues et bateliers ».

Le club de bateaux modèles a déclaré qu’il était conscient du problème et travaillait sur des solutions avec des « experts de la gestion des lacs de renommée nationale ».

Un problème pourrait être la période de sécheresse actuelle, qui pourrait avoir des niveaux de colorant concentrés ainsi qu’un appauvrissement des niveaux d’oxygène dans le lac.

Un membre du club a déclaré: «Pour le moment, nous essayons simplement d’empêcher le lac de devenir une fosse d’algues stagnante.

« Seulement deux ans sans action verront le lac détruit par les mauvaises herbes et les algues – alors rien ne survivra, peu importe prospérera.

« Le lac a été conçu comme un lac de plaisance peu profond qui, pendant 60 ans, a été délibérément dépourvu d’animaux sauvages. Maintenant, nous essayons de l’adapter.

« Nous sommes déjà en discussion avec des écologistes, les amis du parc Eirias et le conseil pour créer davantage de soutien à la faune. »

Cependant, tout le monde ne croit pas que la faune du lac est épuisée, car les canards nichent sur le lac et ses cygnes vont et viennent souvent.

Un habitant a noté : « J’étais là-bas dimanche en train de regarder de jeunes foulques et des libellules bleues et vertes.

Colwyn Bay a récemment été saluée comme un joyau balnéaire « sous-estimé », avec sa plage de sable donnant sur la mer d’Irlande qui a reçu le prestigieux statut de drapeau bleu.

Le lac Eirias Bay a toujours eu une teinte plus bleue – d’où la nouvelle surprise Crédit : TripAdvisor