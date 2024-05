Mystère au centre de la vente de Graceland et Kouri Richins parle depuis la prison : Morning Rundown

Les alliés de Donald Trump s’impliquent dans la lutte pour façonner le programme du Parti républicain. La légende des courses automobiles Mario Andretti se souvient d’un affrontement avec un propriétaire de Formule 1 alors qu’il tentait d’intégrer une nouvelle équipe dans ce sport. Et l’auteure du chagrin de l’Utah, accusée de l’empoisonnement mortel de son mari, fait ses premières déclarations.

Voici ce qu’il faut savoir aujourd’hui.

L’équipe Trump cherche à modifier la plateforme du Parti Républicain et à exclure le flanc droit du parti

Les alliés de l’ancien président Donald Trump s’impliquent discrètement dans des luttes peu remarquées pour savoir qui fera partie du comité chargé d’établir la plate-forme nationale du Parti républicain. L’objectif est d’empêcher l’aile droite du parti d’essayer de pousser le programme officiel du Comité national républicain trop à droite, selon neuf personnes proches de ce qui se passe dans les États du pays.

Un responsable de la campagne Trump a reconnu qu’il y avait des discussions au sein du parti sur les politiques imprégnées de guerre culturelle et qu’ils avaient observé et participé à certaines courses au niveau des États pour des places au sein du comité de plate-forme du RNC.

Le responsable a également noté qu’il n’est pas rare que les personnes les plus proches du président obtiennent des rôles clés au congrès. Cependant, un membre de longue date du RNC a déclaré que l’implication des alliés de Trump dans la sélection des membres du comité de plateforme était « définitivement hors du commun par rapport aux expériences passées ».

Un élément important à prendre en compte est que le RNC n’a pas apporté d’ajustements à sa plateforme en 2020 en raison de la pandémie de Covid. Mais cela signifie que certaines luttes de plateforme qui auraient pu avoir lieu il y a quatre ans se répercutent désormais sur le cycle électoral de cette année. Deux grandes questions auxquelles le parti accorde davantage d’attention : l’avortement et le mariage homosexuel.

La compagnie au centre de la bataille de Graceland est un mystère

Quelques heures après un juge du Tennessee bloqué la vente par saisie de Graceland, la célèbre propriété d’Elvis Presley à Memphis, une énorme question demeure dans cette affaire. Qui exactement essaie de prendre la propriété ? La famille de Presley ne le sait pas, pas plus que le juge qui supervise le combat.

Un représentant de Naussany Investments & Private Lending n’était pas présent dans la salle d’audience pour l’audience d’hier. En fait, il a été difficile de savoir grand-chose sur l’entreprise ou sur qui la dirige. NBC News a effectué des recherches dans plusieurs bases de données publiques et n’a rien trouvé. Les documents fournis pour les adresses postales de l’entreprise correspondent aux bureaux de poste et aux cases postales. Des courriels adressés à des adresses prétendant être des personnes associées à l’entreprise ont également ajouté au mystère. Voici ce que savent nos journalistes — ou plutôt ce qu’ils ne savent pas.

En bloquant la vente de Graceland, le juge du tribunal de la chancellerie du comté de Shelby qui présidait l’affaire a déclaré que Riley Keough, l’une des petites-filles de Presley, gagnerait probablement la bataille juridique.

Où l’achat d’une maison est le plus difficile, comté par comté

Le marché actuel de l’achat de maisons peut ressembler à une fausse tête après l’autre, des guerres d’enchères remplies d’offres entièrement en espèces aux maisons qui arrivent sur Zillow ou Redfin déjà sous contrat. Sans oublier, contre-intuitif. Si les taux hypothécaires sont élevés et la demande faible, pourquoi les prix restent-ils élevés ? Et comment ma situation se compare-t-elle à celle des autres : est-ce pire ? Mieux?

Pour simplifier les calculs, l’équipe graphique de données de NBC News a créé l’indice des acheteurs de maison de NBC News. Nous avons développé une nouvelle mesure qui mesure la difficulté d’acheter une maison, basée sur quatre catégories : le coût, la concurrence, la rareté et l’instabilité économique. Ensemble, ils forment un seul chiffre, sur une échelle de 0 à 100, qui répond à la question « à quel point ai-je du mal ? » (À l’heure actuelle, les États-Unis en sont à 82, ce qui est plutôt mauvais). Journaliste de données Jasmine Cui partage quatre points clés de notre rapport d’avril :

🏡 92 000 $ : Le revenu annuel nécessaire pour acheter la maison médiane sur le marché actuel – et ce chiffre est plus proche de 100 000 $ si vous voulez le type de prêt à faible taux d’intérêt et à faible mise de fonds recherché par les acheteurs d’une première maison, disent les experts.

📍 Tout, partout : L’achat d’une maison est peut-être « local », mais ses défis le sont tout sauf. Vingt-six États sont représentés parmi les 100 comtés où il est le plus difficile d’acheter une maison.

💰 Au-delà du coût : Et 43 de ces comtés ont des prix catalogue médians inférieurs à la moyenne nationale, ce qui montre que le prix n’est pas le seul facteur qui rend difficile l’achat d’une maison.

⛰️ Les sommets rocheux du Colorado : En tête de l’indice de difficulté d’avril se trouvent trois comtés du Colorado : Routt, Garfield et Mesa. À Steamboat Springs, dans le comté de Routt, les acheteurs sont confrontés à un boom immobilier si intense que même les hauts revenus ne peuvent pas se permettre d’acheter une maison.

Mario Andretti dit que le propriétaire de F1 a promis de bloquer son équipe

Le pilote légendaire Mario Andretti a déclaré qu’il s’était heurté à Greg Maffei, PDG de Liberty Media, propriétaire de la Formule 1, lors d’un récent événement à Miami au sujet d’une offre bloquée pour devenir la 11e équipe de F1. Sahil Kapur, journaliste politique principal de NBC News, a parlé à Andretti de l’échange, qui a eu lieu quelques jours après la visite d’Andretti à Washington, DC, pour rencontrer des membres du Congrès. Les législateurs ont accusé la Formule 1 de se livrer à des pratiques anticoncurrentielles en refusant la candidature d’Andretti.

Lors d’un événement le week-end dernier, Andretti a déclaré qu’il discutait avec le PDG de la Formule 1, Stefano Domenicali, des raisons pour lesquelles il s’était rendu à Washington. Ensuite, Maffei « est entré dans la conversation », a déclaré Andretti, « et [Maffei] « Mario, je veux vous dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Michael n’entre jamais en Formule 1. » Maffei faisait référence au fils d’Andretti, Michael Andretti – président-directeur général d’Andretti Global et celui qui dirige la la tentative de l’entreprise de se lancer dans ce sport.

L’auteur du chagrin de l’Utah fait ses premiers commentaires depuis son arrestation pour le meurtre de son mari

La mère de l’Utah accusée d’avoir ajouté une dose mortelle de fentanyl au cocktail de son mari s’exprime pour la première fois depuis son arrestation. Dans une série de déclarations fournies exclusivement à « Dateline », Kouri Richins, 34 ans, a critiqué les procureurs dans cette affaire et a affirmé son innocence. « Vous avez enlevé une mère innocente à ses bébés », a-t-elle déclaré. « Cela signifie la guerre. »

Et ces derniers mois, les avocats de Richins se sont retirés de son dossier, une décision qui, selon elle, était « forcée », « ce n’était pas mon choix » et « ce n’était pas un choix personnel d’un avocat de mon équipe de défense ». Voici ce que Richins a dit d’autre sur l’affaire contre elle.

Richins est accusée de meurtre aggravé et d’autres crimes liés à la mort en 2022 de son mari, Eric Richins, décédé après que les procureurs ont déclaré qu’elle lui avait donné une mule de Moscou enrichie d’une dose mortelle de fentanyl. Un an après la mort de son mari, Richins a publié un livre pour enfants visant à réconforter les enfants qui avaient perdu des êtres chers.

La politique en bref

Immigration: L’administration Biden est finaliser les détails d’une nouvelle action exécutive cela permettrait au président de fermer temporairement la frontière sud aux migrants si nécessaire.

Répercussions des appels automatisés Deepfake : Le consultant politique qui a admis être à l’origine d’un appel automatisé se faisant passer pour le président Joe Biden avant la primaire présidentielle de janvier dans le New Hampshire a été inculpé.

Choix du personnel : Des centaines de chèvres de montagne ont été transportées par avion vers un nouveau foyer. Très peu ont survécu.

Les chèvres de montagne ont été déplacées du parc national olympique et de la forêt nationale olympique de Washington en 2019. John Gussman / Service des parcs nationaux

Lors d’une mission de reportage en 2018 dans l’État de Washington, j’ai été stupéfait par la vue étrange de chèvres de montagne aux yeux bandés pilotant sous des hélicoptères. La scène faisait partie d’un projet visant à éloigner 325 chèvres non indigènes des montagnes olympiques afin d’augmenter leur nombre dans leur domaine vital dans les Cascades voisines. Depuis, je suis curieux de connaître le sort de ces créatures. Des années plus tard, nous savons maintenant que peu ont survécu – un résultat qui donne à réfléchir qui a attiré l’attention sur une menace plus large qui pèse sur l’espèce. — Evan Bush, journaliste scientifique

Dans le cas où vous l’avez manqué Le deuxième cas humain de grippe aviaire lié aux vaches laitières aux États-Unis a été trouvé dans le Michigan.

lié aux vaches laitières aux États-Unis a été trouvé dans le Michigan. Les familles des femmes israéliennes prises en otage le 7 octobre a publié une vidéo troublante de cinq femmes soldats capturées par des militants du Hamas.

de cinq femmes soldats capturées par des militants du Hamas. Les cas de TDAH ont considérablement augmenté aux États-Unis, selon une nouvelle étude. L’auteur principal de l’étude, un statisticien du CDC, a déclaré Il y a quelques raisons pour l’augmentation.

pour l’augmentation. La maison d’un homme noir à San Francisco a été incendié quelques semaines après avoir signalé avoir reçu des colis contenant des menaces racistes.

