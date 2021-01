Un garçon de 15 ANS a été retrouvé mort en peluche dans un congélateur de la maison de sa grand-mère.

La police enquête sur la découverte de Jose Eduardo Alves Goncalves Rosa dans le congélateur de la ville de Campo Grande, au centre-ouest du Brésil.

Carlos Magno Goncalves Rodrigues, 20 ans, a été invité par le frère des victimes, Leonardo, 26 ans, à surveiller l’adolescent après qu’il ne se soit pas présenté au travail.

Leonardo a décrit son frère comme « une personne qui n’avait pas de problèmes, il n’avait de bœuf avec personne, tout le monde l’aimait ».

Carlos a trouvé Jose dans le congélateur de la maison de sa grand-mère, vêtu uniquement de ses sous-vêtements.

Il a souvent aidé son frère de 26 ans, technicien en réfrigérateurs, à faire des petits boulots.

La grand-mère de 15 ans n’était pas à la maison au moment de l’incident, ce qui a poussé Carlos à sauter le mur et à trouver le congélateur non connecté dans le jardin arrière, avec du sang en coulant.

Il a déclaré aux médias locaux: « Ça sentait déjà mauvais. J’ai ouvert le congélateur et je l’ai trouvé assis juste en slip. »

Le jeune homme de 20 ans a appelé les autorités, qui sont arrivées sur les lieux et ont confirmé que Jose était mort.

Leonardo a déclaré: « Je pensais que c’était étrange, il avait disparu depuis le début. J’ai appelé tout le monde et personne ne savait rien. »

Dans le jardin, il y aurait eu un certain nombre de chaises placées en cercle, suggérant que l’adolescent n’avait pas été seul, ainsi qu’un tuyau, qui aurait pu être utilisé pour nettoyer.

Un certain nombre de plantes ont également été renversées, suggérant que les personnes avec lesquelles José était avec lui avaient sauté le mur pour s’échapper.

La police a également saisi un cahier, un téléphone portable et un couteau sur les lieux pour les aider dans leur enquête.

Jose n’avait pas de casier judiciaire et était connu pour être une personne calme et heureuse par sa famille et ses amis.

La police enquête toujours sur les circonstances de la mort de l’adolescent.