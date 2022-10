Mystère après que les parents et les deux fils aient laissé leur grand-mère atteinte de démence avant la dernière observation à la station-service

Une famille MANQUANTE, qui a soudainement décollé sans emmener un membre âgé de la famille atteint de démence, de téléphones et d’animaux domestiques, a été vue pour la dernière fois dans une station-service à 300 miles de leur domicile, a appris The US Sun.

Anthony et Suzette Cirigliano et leurs fils adolescents Brandon et Noah, qui sont tous deux autistes, ont apparemment disparu lundi après un appel au 911 lundi à 12h40 où Anthony a affiché des “comportements paranoïaques”, a déclaré la police de Fremont, dans le Michigan.

Suzette Cirigliano vue sur des images de surveillance de la station-service

C’est la fourgonnette familiale que la police recherche également

Anthony Cirigliano a appelé le 911 dimanche soir – quelques heures avant la disparition de la famille Crédit : Facebook

Suzette Cirigliano est photographiée avec ses fils Crédit : Facebook

Le père a appelé un autre membre de la famille vers 16 heures lundi, ce qui était la dernière fois que quelqu’un avait des nouvelles de la famille.

Heidi Bonifield Bowler, responsable attentive d’une station-service de Gulliver, dans le Michigan, a déclaré au US Sun que l’un des garçons avait demandé à utiliser un téléphone “mais ne savait pas comment l’utiliser”.

Elle a dit que le reste de la famille ne savait pas qu’il l’avait demandé.

La gérante attentive du magasin a ensuite vu un dépliant de personne disparue pour les Ciriglianos et l’a connecté à la famille qu’elle a vue dans son magasin peu avant 11 heures lundi.

Après avoir parcouru ses enregistrements de surveillance, elle a appelé la police de Freemont, qui a confirmé vendredi avoir été informée de cette piste potentielle et enquêter.

Bowler a déclaré dans une interview exclusive que la famille n’avait acheté de l’essence qu’à l’extérieur avec une carte de débit et qu’elle avait envoyé le reçu à la police.

“Ils sont juste entrés et ont utilisé la salle de bain. Le seul garçon a demandé à utiliser le téléphone mais ne savait pas comment l’utiliser”, a déclaré Bowler.

“Aucun des membres de sa famille ne savait qu’il avait demandé à utiliser le téléphone.

“Si les garçons n’avaient pas agi un peu bizarrement, j’aurais juste pensé qu’il s’agissait d’une famille de passage. Ce n’est que hier soir, tard, que j’ai vu le message à propos de leur disparition, et nous nous sommes immédiatement souvenus d’eux.”

Bowler a parcouru toutes les images de sécurité de lundi, les a repérées et les a envoyées à la police de Freemont.

“J’espère juste pour les membres de leur famille qu’ils rentreront chez eux”, a-t-elle déclaré.

Le magasin Bowler à Gulliver se trouve à environ cinq heures de route du domicile des Cirigliano à Freemont, et la police a déclaré qu’elle ne savait pas où elle aurait pu aller.

“Nous suivons chaque piste et enquêtons sur chaque information que nous recevons”, a déclaré le chef de la police de Freemont, Tim Rodwell, au US Sun.

COMPORTEMENT BIZARRE ET APPEL AU 911

Les craintes pour la famille se sont intensifiées lundi soir lorsque des voisins ont vu la mère de Suzette Cirigliano, qui souffre de démence et a besoin de soins constants, a été retrouvée errante.

Les agents qui ont répondu ont découvert que les portes de la maison de la famille étaient fermées à clé, que leur fourgonnette avait disparu et que leurs animaux de compagnie étaient à la maison, selon la police.

“Tony montrait des signes de paranoïa”, a déclaré Rodwell.

Le père de 51 ans aurait appelé le 911 juste après minuit dimanche.

Selon Rodwell, il parlait des attentats du 11 septembre et voulait parler au FBI.

L’audio de l’appel, obtenu par 13 On Your Side, révèle davantage la conversation.

“C’est d’un intérêt national vital”, a déclaré Cirigliano à un répartiteur.

“C’est lié au 11 septembre. Et les gens veulent m’effacer de la surface de la terre.

“Je ne suis pas fou. M. Geeting me connaît. Je suis chrétien”, a déclaré le père.

“J’ai juste besoin d’aide. Et ensuite, le gouvernement américain s’en chargera à partir d’ici.

“Je sais que cela semble fou. Vous n’avez pas d’instructions pour cela. Veuillez envoyer quelqu’un qui connaît Geeting et peut parler aux autorités américaines, s’il vous plaît.”

Le point de vente rapporte que le répartiteur a confirmé que Tony n’avait pas d’armes en sa possession lors de l’appel.

Deux agents ont été envoyés au domicile, où ils ont passé environ 45 minutes à parler avec Tony et sa femme pour s’assurer que “la maladie mentale ne mettait personne en danger”, a déclaré Rodwell.

“Ce n’est pas un comportement normal ou des interactions normales que nous avons avec la communauté.”

Voici la station-service du Michigan où un responsable a repéré la famille disparue lundi Crédit : Google