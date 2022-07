Mystère après la mort du fils de neuf ans de Meghan Markle et de l’ami modèle du prince Harry

LE fils de neuf ans de l’ami modèle de Meghan Markle et du prince Harry a mystérieusement été retrouvé mort, a indiqué la famille.

Kelly McKee Zajfen, 42 ans, a fait l’annonce déchirante sur Instagram vendredi dernier après que son fils George aurait été retrouvé “insensible” dans leur maison.

Le fils de neuf ans de l’ancien mannequin Kelly McKee Zajfen aurait été retrouvé mort chez lui Crédit : Instagram/ Kelly McKee Zajfen

La mère a fait l’annonce déchirante sur Instagram vendredi dernier Crédit : Instagram/ Kelly McKee Zajfen

Zajfen s’est lié d’amitié avec Meghan Markle après leur rencontre par l’ex-mari des duchesses, selon des sources Crédit : Getty

La fille survivante de la mère en deuil souffre d’une maladie cardiaque et porte un stimulateur cardiaque Crédit : Go Fund Me

“Mon monde est brisé en un million de morceaux”, a déclaré l’ancienne mannequin et femme d’affaires.

“J’ai peu de capacité à respirer. Marcher. Fonctionner. Assis. Debout. Tu étais la lumière de ma vie.

“Votre sourire a rendu la pièce si lumineuse et votre cœur était le plus parfait et le plus doux.”

Zajfen a écrit qu’elle le ferait: “Essayez fort pour votre belle sœur jumelle.”

Le co-fondateur d’Alliance of Moms a une fille survivante qui souffre d’une maladie cardiaque et porte un stimulateur cardiaque.

“George n’avait aucun problème cardiaque dont ils étaient au courant. Personne ne sait ce qui s’est passé en ce moment”, a déclaré un ami anonyme de la famille à DailyMail.com.

L’enfant de neuf ans a été tragiquement retrouvé “insensible” à la maison et la cause du décès reste un mystère, a indiqué la source.

“Ils attendent toujours les résultats de l’autopsie”, a déclaré la source au Daily Mail.

“Je ne pense même pas qu’elle (Kelly) le sache en ce moment. Il vient d’être retrouvé insensible.

“C’est difficile de croire que c’est lui quand bien sûr c’est sa sœur qui souffre d’une maladie cardiaque depuis l’âge de deux ans.”

Les amis Meghan et Harry ont fait don de 5 000 $ à un GoFundMe créé en l’honneur de George sous les noms de leurs enfants.

L’argent gagné lors de la collecte de fonds sera reversé à l’hôpital pour enfants de Los Angeles.

Meghan a rencontré Zajfen par l’intermédiaire de son ex-mari Trevor Engelson qui a également fait un don au GoFundMe, a déclaré une source au Daily Mail.

Engelson serait ami avec le mari de l’avocat de Zajfen, Julian.

Un autre ami a déclaré au Mail que Meghan et Zajfen étaient restées en contact grâce à sa communauté philanthropique Alliance of Moms.

Les actrices Kristen Bell et JoAnna Garcia Swisher font partie des nombreuses femmes impliquées dans le projet philanthropique de Zajfen.

La mort tragique de George survient quelques jours seulement après que la mère en deuil a publié des photos de ses deux enfants portant de nouveaux sacs à dos.

Il y a quelques semaines, Zajfen a également partagé des photos réconfortantes de sa fille transportant George lors d’un tour de ferroutage.

“Vous avez quitté cette Terre et laissé derrière vous tant de gens qui vous aimaient”, a déclaré Zajfen dans le message tragique annonçant la mort de George.

“Je ne sais pas comment je peux continuer. Comment je peux fonctionner.

“Comment je peux être la lumière et avoir de la joie à nouveau, mais je vais essayer. Essayez dur pour votre belle sœur.

Zajfen a déclaré que les préparatifs funéraires étaient en cours et fournirait plus de détails au fur et à mesure.