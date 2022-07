Mystère après la jeune mariée Christe Dawson, 39 ans, retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel avec son nouveau mari “introuvable”

Une jeune mariée a été retrouvée morte dans une chambre d’hôtel avec des soupçons pointant vers le mari, qui aurait fui les lieux.

Christe Chen Dawson, 39 ans, a été retrouvée morte lors d’une luxueuse lune de miel aux Fidji avec son fiancé de 38 ans, Bradley Robert Dawson.

Christe Chen Dawson (photo) a été assassinée lors de sa lune de miel aux Fidji début juillet, a annoncé la police Crédit : Facebook/Christe Dawson

Le nouveau mari de Christe, Bradley Robert Dawson (photo), est le principal suspect dans l’affaire Crédit : FOX13

Le couple séjournait au Turtle Island Resort lorsque Christe a été retrouvée morte dans sa chambre d’hôtel Crédit : Getty

Bradley est l’un des principaux suspects du meurtre de Christe après qu’elle a été retrouvée assassinée le 9 juillet, selon le tribunal de Fidji.

Le meurtre présumé a eu lieu au Turtle Island Resort de Fidji dans les îles Yasawa, qui est décrit comme une destination cinq étoiles de luxe.

Le mari était “introuvable” sur les lieux du crime, mais la police l’a finalement attrapé et placé en garde à vue, selon le Daily Mail.

Bien que l’avocat de Bradley, Iqbal Khan, ait confirmé que le corps de Christe avait été retrouvé dans une chambre d’hôtel, il a déclaré à FOX13 qu’il ne pouvait pas confirmer la mort de Christe.

Bradley affirme qu’il est innocent de toutes les accusations portées contre lui, selon son avocat.

Le mari de Memphis, Tennessee, a comparu devant le tribunal de première instance de Lautoka, Fidji, le 13 juillet, a rapporté le Fiji Sun.

Il a ensuite été transféré à la Haute Cour, où sa libération sous caution sera décidée.

Un échantillon d’ADN a également été demandé, mais Bradley a refusé d’y consentir, selon le média.

Des tests médico-légaux doivent être effectués à la demande de la Haute Cour, ce qui pourrait donner aux procureurs une autre chance d’obtenir des preuves ADN.

Jeudi, Bradley devait rester en détention pendant 14 jours, puis comparaître devant la Haute Cour de Lautoka le 27 juillet.

L’avocat de Bradley tente actuellement d’obtenir une caution pour son client.

Lorsqu’il a été contacté pour commenter mardi, le Turtle Island Resort a déclaré au Sun :

“Nous pouvons confirmer qu’un incident a eu lieu entre un couple sur l’île le 9 juillet, ce qui a entraîné une issue tragique et des accusations ont été portées.

“Nous avons pleinement coopéré avec la police, qui a mené une enquête approfondie et a maintenant quitté l’île.”

L’hôtel a conclu en disant : “Nous sommes profondément attristés par cet événement et adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis de Mme Chen.”

Le couple résidait dans le quartier Cooper-Young de Memphis.

Avant de partir pour leur lune de miel romantique, Christe a dit à sa voisine à quel point elle était excitée par son voyage aux Fidji, a rapporté FOX13.

Christe était pharmacien chez Kroger et Bradley travaillait pour une organisation à but non lucratif dans leur service informatique.

Suite à l’enquête sur le meurtre, l’association à but non lucratif Youth Villages a suspendu Bradley “dans l’attente d’informations supplémentaires”, selon un communiqué obtenu par FOX13.