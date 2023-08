Mystère alors qu’une femme meurt subitement et que les flics se précipitent vers la maison de Market Lavington – avant que la 2e femme dans la cinquantaine n’ait un « épisode médical »

Le COPS a lancé une enquête urgente après la mort « inexpliquée » d’une femme nonagénaire.

La force a été appelée dans une propriété de White Street, dans le Wiltshire, juste après midi aujourd’hui à la suite d’un rapport concernant le bien-être d’une femme.

La police a lancé une enquête urgente après la mort « inexpliquée » d’une femme nonagénaire. Crédit : Google

Malheureusement, le retraité a été déclaré mort sur les lieux.

Pendant ce temps, une deuxième femme, âgée d’une cinquantaine d’années, a été transportée à l’hôpital après s’être effondrée et avoir eu besoin de soins médicaux d’urgence, ont indiqué les flics.

Wiltshire Air Ambulance a assisté à l’incident, transportant plus tard le patient par avion à l’hôpital du district de Salisbury pour y être soigné.

Son état est actuellement inconnu pour le moment.

Les enquêteurs ont maintenant ouvert une enquête sur les circonstances entourant la mort de la femme âgée.

Il y a une importante présence policière sur les lieux ce soir – avec des médecins légistes travaillant à l’intérieur d’une maison sous la surveillance de deux agents de soutien communautaire.

Les utilisateurs des médias sociaux ont rendu un hommage émouvant à la femme décédée.

L’un d’eux a écrit: « Mon cœur et mes pensées vont à leur famille. »

Alors qu’un autre a déclaré: « Tellement triste, j’envoie mes pensées et mes prières à la famille. Je souhaite un prompt rétablissement à la deuxième dame. »

Un communiqué de la police a déclaré: « Nous avons été contactés vers 12h25 aujourd’hui (31/07) à la suite d’un rapport concernant le bien-être d’une femme de 90 ans.

« Malheureusement, à notre arrivée, la femme a été déclarée morte sur les lieux.

« Sa mort est actuellement traitée comme inexpliquée et nous menons des enquêtes pour en savoir plus sur les circonstances. Notre enquête en est à un stade très précoce, mais rien n’indique un risque plus large pour le public.

« Une deuxième femme, âgée d’une cinquantaine d’années, a été transportée à l’hôpital suite à un épisode médical. »