Mystère alors qu’un pied humain sectionné a été découvert dans un village endormi et que les flics lancent un appel étrange aux femmes amputées

Un pied humain COUPE a été trouvé sur un sentier dans un village endormi il y a deux ans – et les flics ont maintenant lancé un appel étrange aux femmes amputées.

Les détectives tentent désespérément de retrouver le propriétaire de la partie mystérieuse du corps, découverte par un promeneur de chiens à New Waltham, Lincs, en avril 2019.

Un pied humain coupé a été découvert par un promeneur de chiens à New Waltham, Lincs, en avril 2019 Crédit : MEN Media

La police a maintenant lancé un appel «très étrange» pour les femmes amputées du pied Crédit : MEN Media

Les tests médico-légaux et ADN n’ont pas réussi à les identifier, et les recherches dans les dossiers des personnes disparues ont laissé la police perplexe.

Mais les experts ont déclaré qu’ils pensaient que le pied appartenait à une femme de 5 pieds 2 pouces âgée de plus de 16 ans.

Les détectives travaillent maintenant sur la théorie selon laquelle il pourrait s’agir de « déchets cliniques ».

Ils ont demandé aux femmes amputées du pied gauche depuis 2014 dans le Lincolnshire et le Humberside de prendre contact.

L’inspecteur-détective en chef Alan Curtis, enquêteur principal dans l’affaire, a admis qu’il s’agissait d’une « demande très étrange ».

PARTIE DU CORPS MYSTÈRE

Il a déclaré: « Une équipe de détectives a travaillé sans relâche pour vérifier l’identité de l’individu et déterminer comment la partie du corps s’est retrouvée sur le chemin.

« Une ligne de notre enquête est que le pied peut avoir été un déchet clinique d’une procédure médicale.

« Cette piste d’enquête ne peut être exclue sans une enquête complète et approfondie.

« Bien que cela puisse sembler une demande très étrange, nous lançons maintenant un appel à toute femme de la région de la police de Humberside et du Lincolnshire qui a subi une procédure médicale pour lui retirer le pied gauche depuis 2014 de nous contacter.

« Le NHS a été en mesure de fournir certaines informations concernant les chirurgies historiques, mais cela n’inclurait aucune procédure médicale privée, donc en lançant cet appel maintenant, nous espérons exclure toute personne dans cette catégorie de patients.

« Si vous avez subi une telle procédure médicale au cours des huit dernières années, que ce soit par le biais du NHS ou de services médicaux privés, je vous demanderais de nous appeler, votre appel sera traité avec le plus grand respect et la plus grande confidentialité.

« J’encourage tous ceux qui seraient dans cette catégorie d’amputés à nous contacter. »

Toute personne ayant des informations est priée de contacter la police au 101, en citant le journal 85 du 25 avril 2019.

Le détective souhaite avoir des nouvelles de toute femme amputée entre 2014 et 2019 Crédit : MEN Media