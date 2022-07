Mystère alors qu’un garçon disparu meurt après avoir été tiré de l’eau dans un parc

Un GARÇON est décédé après que son corps a été retiré de l’eau après sa disparition.

Le département de police de Bellingham, dans l’État de Washington, a déclaré qu’un enfant était décédé vendredi dans l’eau de Whatcom Falls Park.

Le garçon a été retrouvé près de la cascade Crédit : Getty

Ils ne soupçonnent pas d’acte criminel Crédit : Getty

La police a initialement reçu un appel au 911 dans la région vers 14 h 35 vendredi avec des informations faisant état d’un enfant disparu.

Il aurait joué dans un étang avec une chute d’eau de 4 pieds à 200 pieds du parking du parc.

Il se trouve à proximité d’une écloserie de poissons, qui crée l’étang.

Le chef adjoint Don Almer a déclaré au Sun qu’on ne sait pas si l’enfant a été emporté par un courant, ou ce qui s’est passé.

“L’enfant ne nageait pas et ne sautait pas de quoi que ce soit et c’est un accident tragique”, a-t-il déclaré.

“On ne sait pas comment l’enfant est entré dans des eaux plus profondes.”

“Nous croyons [the child was] éclabousser et jouer dans des zones peu profondes.”

La famille était à un rassemblement dans le parc, rapporte le Bellingham Herald.

Un important contingent de la police et des pompiers EMS a répondu et les premières unités étaient sur les lieux en environ six minutes, a déclaré Almer au Sun.

Les pompiers ont aidé les forces de l’ordre à localiser l’enfant, qui a été retrouvé vers 15 heures.

Il a été transporté à l’hôpital où il a été déclaré mort.

“Malheureusement, les mesures de sauvetage avancées n’ont pas suffi et l’enfant est décédé”, a déclaré Almer.

« C’est une tragédie, a déclaré Almer au Herald.

“Je ne peux même pas concevoir ce qu’ils traversent.”

L’identité de l’enfant n’est pas révélée.

“Par respect pour la famille en ces temps de deuil et de perte inimaginables, je déclare seulement que l’enfant a moins de 16 ans”, a déclaré Almer au Sun.

“Nos condoléances vont dans ce moment inimaginable de chagrin et de perte pour eux.”

“C’est un accident tragique.”