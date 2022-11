Mystère alors qu’un enquêteur de la zone 51 dit que le FBI et l’US Air Force ont saccagé son domicile et saisi TOUS ses ordinateurs lors d’un raid “humiliant”

Un chercheur de la zone 51 a déclaré que son domicile avait été perquisitionné par le FBI et l’US Air Force qui avaient saisi tous ses ordinateurs,

Joerg Arnu dirige le site Web Dreamland Resort dédié aux événements de la mystérieuse base du Nevada, mais a déclaré qu’il avait fait l’objet d’un “raid humiliant”.

Joerg Arnu dirige un site Web dédié à la zone 51

La base mystérieuse est entourée de secret Crédit : Getty Images – Getty

La zone 51 est située dans le désert du Nevada Crédit : Getty

Anru a déclaré que ses maisons à Las Vegas et également dans la ville de Rachel avaient été fouillées par une “équipe combinée” du FBI et du Bureau des enquêtes spéciales de l’Air Force.

Écrivant sur le site Web, il a déclaré que “chaque emplacement a vu au moins 15 à 20 agents fouiller dans nos maisons et environ 8 véhicules”.

“Je vous épargnerai les détails, mais c’est devenu assez tendu et humiliant pour moi à Rachel et pour ma petite amie à Vegas”, a-t-il déclaré.

“Tous mes ordinateurs portables, téléphones, clés USB, appareils photo, drones et autres objets ont été saisis.

“Quand tout a été fini, je suis resté à Rachel avec deux portes cassées, des meubles cassés à l’intérieur de la maison et aucun moyen de communiquer.

“Notre maison de Vegas s’est un peu mieux comportée, avec seulement une porte d’entrée cassée et des stores déchirés.”

Arnu a déclaré que dans le processus, il avait perdu “TOUTES mes données, dossiers médicaux, dossiers financiers et fiscaux, mots de passe, tout”.

“A ma connaissance, je n’ai pas enfreint la loi”, a-t-il déclaré.

“Les mandats de perquisition ne sont pas très précis mais des photos aériennes de la zone 51 et d’autres installations sont apparues à plusieurs reprises.

“Donc, je les ai retirés pour l’instant pour désamorcer la situation.”

Arnu a déclaré qu’il était désormais “coincé avec des milliers de dollars pour les réparations et le remplacement des appareils électroniques les plus essentiels et les frais juridiques attendus”.

“Je parlerai demain avec un avocat de la marche à suivre”, a-t-il déclaré.

Le bureau du FBI à Las Vegas a été contacté pour commentaires.

Arnu, né en Allemagne, a déménagé aux États-Unis en 1995 après avoir étudié l’électrotechnique et travaillé dans la Silicon Valley.

Son intérêt de toute une vie pour l’aviation l’a amené à commencer des recherches sur la zone 51 et a nommé son site Web d’après l’indicatif d’appel radio de l’espace aérien restreint.

Au fil des ans, il est apparu dans de nombreux documentaires et émissions de télévision de la zone 51 et a contribué au matériel et à l’expertise de dizaines de productions.

La zone 51 est située dans la partie sud du Nevada, à seulement 83 miles au nord-nord-ouest de Las Vegas.

C’est le nom commun d’un élément hautement classifié de l’installation de l’US Air Force dans le Nevada Test and Training Range.

Les théoriciens du complot pensent que l’installation est utilisée pour stocker, examiner et désosser les engins spatiaux extraterrestres écrasés, y compris le matériel prétendument récupéré de l’accident de Roswell dans les années 1950.

Le soi-disant incident de Roswell est l’une des théories OVNI les plus discutées et les plus controversées de l’histoire.

La base aérienne est généralement considérée par beaucoup comme le siège du développement et des tests d’avions expérimentaux et de systèmes d’armes.

L’US Air Force a acquis le site en 1955.

Cependant, la CIA n’a jamais reconnu l’existence de l’installation jusqu’en juin 2013, à la suite d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act déposée en 2005.

La base a été un terrain d’essai pour une multitude d’avions top-secrets, y compris le U-2 dans les années 1950 et plus tard le bombardier furtif B-2.

Des documents déclassifiés indiquent que c’était à l’origine une zone où les pilotes de l’Army Air Corps pratiquaient leur tir aérien.

Pendant la guerre froide, des avions expérimentaux, tels que l’avion espion à haute altitude U-2, et des systèmes d’armes y ont été testés.

L’utilisation actuelle de la zone 51 est encore inconnue et reste top secrète.