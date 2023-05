Mystère alors qu’un corps non identifié est retiré de l’eau près des quais

Un corps non identifié a été retiré de l’eau près des quais de Grimsby.

Le corps a été retrouvé dimanche vers 11 h 30 dans l’estuaire de Humber, les garde-côtes menant l’opération.

Le corps a été retiré de l’estuaire de Humber, près des quais de Grimsby Crédit : MEN Media

Le canot de sauvetage Humber RNLI et l’équipe de sauvetage des garde-côtes de Cleethorpes avaient tous deux été impliqués.

Une porte-parole de la Maritime and Coastguard Agency a déclaré: « Je peux confirmer que HM Coastguard a coordonné la réponse à un incident dans le Humber plus tôt dans la journée et que le canot de sauvetage Humber RNLI et l’équipe de sauvetage des garde-côtes de Cleethorpes ont été impliqués au cours de l’incident. »

Un porte-parole de la police de Humberside a déclaré: « Plus tôt dans la journée (dimanche 7 mai), nous avons été appelés par HM Coastguard suite à la récupération d’un corps dans l’estuaire de Humber.

« L’individu est maintenant sous nos soins et nous chercherons à l’identifier dans les prochains jours.

« A ce stade, notre enquête sur leur mort est considérée comme inexpliquée mais pas suspecte. »