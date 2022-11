Mystère alors qu’un cadavre couvert de «substances dangereuses» a été retrouvé près de l’école à Wigan – au milieu d’un avertissement urgent

Un corps MORT supposé être couvert de substances dangereuses a été retrouvé près d’une école – déclenchant un avertissement médical urgent.

La police a couru dans une rue de Wigan, Manchester, hier soir, après la mort mystérieuse.

Un cadavre a été retrouvé dans une rue de Wigan la nuit dernière Crédit : MEN Media

La police pense qu’il était couvert de substances dangereuses Crédit : MEN Media

Les officiers ont déclaré aujourd’hui qu’ils pensaient que le corps était couvert de substances dangereuses et exhortent toute personne qui est entrée en contact avec lui à consulter un médecin.

La police a déclaré qu’elle travaillait toujours pour identifier le corps.

Un cordon est en place depuis hier soir, et une tente médico-légale était encore visible sur le bord de la route à la mi-journée.

La police du Grand Manchester a déclaré: “Vers 19 heures hier soir, des agents ont été appelés pour signaler un corps décédé sur Kilburn Drive, Shevington, Wigan.

“Les services d’urgence sont intervenus et ont malheureusement confirmé ces informations.

“​Une scène est actuellement en place à l’endroit et contenue sur Kilburn Drive sans perturber la zone plus large.

“La police s’efforce d’identifier le corps et les enquêtes sont en cours, nous tenons à parler à toute personne disposant d’informations sur cet incident.”

La suite: “La police pense qu’il y a des substances potentiellement dangereuses sur le corps et toute personne ayant eu un contact direct avec le corps doit parler aux agents ou consulter immédiatement un médecin.

“Les agents sont en train de parler aux résidents et sont très visibles dans la région.

“La scène est contenue et on pense qu’il n’y a pas de risque plus large pour la zone environnante.

“Nous tiendrons le public informé lorsque nous aurons plus d’informations.

“Toute information doit nous être transmise via LiveChat ou en appelant le 101 en citant le numéro d’incident 000910 du 25/11/2022.”