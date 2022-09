Mystère alors que Xi Jinping n’a pas été vu pendant 10 JOURS alors que la Chine secouée par des rumeurs selon lesquelles il aurait été “évincé par le général en chef lors d’un coup d’État”

La CHINE est inondée de rumeurs de complot de style Game of Thrones alors que l’intrigue secoue le Parti communiste.

Le président Xi Jinping n’a pas été vu en public depuis son retour d’un sommet en Ouzbékistan le 16 septembre.

Son absence de dix jours aux yeux du public a semé les germes de rumeurs et de spéculations avant une réunion clé du Parti communiste le mois prochain.

L’État chinois n’a pas officiellement commenté – mais leurs médias d’État rapportent que tout est normal et ont mentionné Xi.

Le leader de 69 ans – qui dirige la nation géante depuis dix ans – a souvent été au centre de l’intrigue autour de sa santé et de son avenir.

L’absence de Xi a alimenté les spéculations car il y avait une cabale de quatre hauts responsables de la sécurité qui ont été emprisonnés pour corruption en même temps.

Il aurait purgé le Parti communiste de toute personne qu’il considère comme “déloyale” avant le congrès.

Mais on s’attendait à ce qu’il se voie accorder un troisième mandat sans précédent après avoir modifié les règles présidentielles il y a quelques années – lui ouvrant la voie pour être “président à vie”.

Il serait le premier dirigeant chinois depuis Mao Zedong – dont la politique a entraîné la mort de 55 millions de personnes – à occuper ses fonctions pendant une si longue période.

Le couronnement attendu de Xi – peut-être en utilisant le titre relancé de Mao de « Leader du peuple » – au Congrès du Parti communiste le 16 octobre a cependant été entaché de rumeurs qui se sont répandues comme une traînée de poudre.

Xi n’était pas présent à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le 21 septembre – envoyant à la place un message préenregistré.

Et il aurait également été invité aux funérailles de la reine, mais un “représentant spécial” est allé à sa place.

Il a été suggéré que son absence est due à sa mise en quarantaine après son retour d’Ouzbékistan.

Les directives officielles du Parti communiste stipulent que vous devez rester dans un établissement pendant sept jours, puis trois jours supplémentaires à la maison.

Et avec le président cherchant à consolider sa position, il y a de plus en plus de spéculations sur le fait que ses ennemis pourraient dessiner leurs plans contre lui.

Au centre de la spéculation se trouve le général Li Qiaoming, l’officier le plus haut gradé de l’Armée populaire de libération.

Il a été suggéré qu’il pourrait être celui qui remplacerait Xi s’il y avait une décision de l’évincer.

La rumeur selon laquelle Xi Jinping a été arrêté a des jambes parce que c’est un moment politique si sensible en Chine Drew Thompson

Des rapports sauvages non vérifiés et non confirmés sont allés jusqu’à suggérer qu’un coup d’État à grande échelle est en cours à Pékin.

Mais Xi figurait sur la liste publiée samedi des délégués participant au congrès du 16 octobre.

Le rapport de l’agence de presse Xinhua a semblé jeter de l’eau froide sur des affirmations répandues mais apparemment fausses que Xi avait été assigné à résidence par le général Li.

Et il y avait aussi des rapports d’annulations massives de vols – mais ceux-ci semblent également faux.

La classe dirigeante secrète et insulaire de la Chine rend extrêmement difficile la vérification de toute information sur les machinations internes – et les experts ont déclaré que cela avait conduit à une « serre » d’intrigues.

Xi est confronté à des problèmes internes et internationaux après avoir vu la Chine de plus en plus considérée avec suspicion à la suite de Covid.

Il affronte militairement les États-Unis au-dessus de la mer de Chine méridionale et de Taïwan – qui, selon lui, appartiennent tous deux à la Chine continentale.

Et il y a les inquiétudes persistantes concernant la proximité de la Chine et non la Russie voyou de Vladimir Poutine au milieu de la guerre en Ukraine.

La Chine craint également d’essayer de profiter de la crise énergétique qui se prépare.

Xi poursuit également certaines des politiques de santé publique les plus strictes au monde avec “Covid Zero” – qui voit des villes entières plongées dans le confinement pour une poignée de cas.

Les mesures draconiennes de Pékin ont vu son économie être durement touchée – avec une baisse du PIB de 2,6% au cours des trois mois jusqu’à la fin juin.

Tous ces problèmes placent Xi dans une position précaire alors que la Chine semble se remettre sur les rails après la pandémie.

Drew Thompson, un expert chinois de la Lee Kuan Yew School of Public Policy, a déclaré qu’un coup d’État n’était pas impossible – mais les rapports actuels sont “un vœu pieux”, rapporte The Guardian.

“La rumeur selon laquelle Xi Jinping a été arrêté a du poids parce que c’est un moment politique si sensible en Chine, et les récents procès (et condamnations) de hauts responsables de longue date créent une atmosphère de serre chaude”, a-t-il déclaré.

Il a ajouté: “Si vous regardez en arrière dans l’histoire, jusqu’en 1949, la succession entre les principaux dirigeants a été difficile.

“Hu Jintao a été la première transition réussie du pouvoir où personne n’a été emprisonné ou n’est mort.

“Xi Jinping a créé un paradigme entièrement nouveau où aucun successeur n’a été identifié, ce qui soulève des questions sur ce à quoi ressemblerait la succession si elle n’était pas planifiée ou incontrôlée ?”

L’expert chinois Bill Bishop a expliqué qu’il pense que les rumeurs actuelles sont “BS” – mais “l’opacité” du Parti communiste alimente leur propagation en ligne.

Nathan Ruser, de l’Australian Strategic Policy Institute, a déclaré au Telegraph : “Il n’y a aucune preuve d’un coup d’État en Chine et aucune raison de penser, même légèrement, qu’il y en a eu un.

“La décennie de consolidation politique intense de Xi derrière lui ne peut pas être renversée par une réunion manquée ou quelques vols annulés.”