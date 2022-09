Mystère alors que vingt sacs de restes humains retrouvés dans une tombe cachée au Mexique

La POLICE a lancé une enquête après la découverte de VINGT sacs de restes humains par des équipes de recherche au Mexique.

L’horrible découverte a été faite par des membres des Search Mothers Collectives de Jalisco et Sonor dans la municipalité de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Les restes ont été découverts par un comité de recherche local à Jalisco, au Mexique

Les Search Mothers Collectives affirment avoir trouvé vingt sacs – dont six crânes

La fondatrice du groupe, Cecilia Flores, a déclaré que les sacs ensanglantés avaient été retrouvés dans une tombe cachée après que le groupe ait été appelé dans une maison d’un lotissement de la ville connue sous le nom d’Arvento.

Dans une propriété appelée La Piedrera, les équipes de recherche ont découvert 20 sacs différents.

Selon Borderland Beat, les restes comprenaient six crânes distincts.

Mme Flores a déclaré au point de vente: “Il y a plus de 20 sacs, mais beaucoup ont été enterrés.

“Nous ne savons pas combien de corps sont impliqués, mais nous avons pu voir six crânes parmi les sacs.”

Les rapports suggèrent que le collectif a été alerté sur le site par une série de conseils anonymes sur les réseaux sociaux.

On ne sait pas combien de restes différents ont été découverts par le groupe.

Dans un tweet, Mme Flores a déclaré: «À Jalisco aujourd’hui, nous trouvons des restes humains. Nous n’avions aucun soutien d’aucun gouvernement à mobiliser et nous avons dû le faire avec nos propres ressources. Merci aux familles qui ont contribué.

La dernière découverte du groupe survient quelques mois seulement après que le Mexique a enregistré plus de 100 000 personnes disparues – un chiffre qui remonte au début des enregistrements officiels.

Selon Wola, une organisation caritative de défense des droits humains, les proches des victimes de disparition au Mexique se sont tournés vers des groupes, tels que les Search Mothers Collectives, dans l’espoir de retrouver leurs proches.

La violence meurtrière des cartels à travers le pays a été parmi les facteurs cités avec le pays englouti par la violence liée à la drogue.

Au cœur de la procédure se trouve le célèbre Jalisco New Generation Cartel (CJNG), dont l’ascension impitoyable vers la domination mondiale a laissé une histoire épouvantable de corps et de cris dans son sillage.

Des membres auraient arraché le cœur des victimes et dissous leurs corps dans des barils d’acide.

Des membres des médias et même des femmes enceintes font également partie des personnes visées.

Fondé en 2009, le CJNG est aujourd’hui considéré comme le cartel le plus dangereux et le plus puissant du Mexique.

Son empire du trafic de drogue atteint désormais tous les coins du globe, malgré la concurrence féroce d’autres cartels au Mexique et les efforts de plus en plus désespérés des autorités internationales pour contenir la marée sanglante.

La Drug Enforcement Administration des États-Unis offre même une récompense de 10 000 000 $ pour les informations qui mènent à la capture du chef du CJNG, El Mencho, qui est la plus haute récompense de ce type jamais offerte.