Mystère alors que Poutine “maladif” interrompt son voyage à l’usine de chars à la dernière minute après avoir annulé le discours sur l’état de la nation

VLADIMIR Poutine a soudainement annulé un voyage à l’usine de chars à la dernière minute – alimentant davantage les spéculations selon lesquelles il se cache ou est malade.

Mad Vlad a brusquement interrompu la visite alors même que toute la sécurité était en place et que sa limousine avait été déplacée dans la ville de Nizhny Tagil avec son entourage.

Selon certaines rumeurs, Poutine serait en mauvaise santé Crédit : Getty

Aucune raison n’a encore été donnée pour cette visite – mais elle survient après qu’il a annulé son discours sur l’état de la nation, son match de hockey annuel et sa conférence de presse de fin d’année.

La neige avait été déneigée dans les rues pour la première fois cet hiver avant la visite de Poutine.

Les habitants ont déclaré que Vlad devait superviser la production accrue de chars pour sa guerre vicieuse en Ukraine.

Le média de l’Oural E1 a déclaré que trois sources avaient confirmé son annulation soudaine de dernière minute.

Poutine devait s’envoler pour la capitale régionale Ekaterinbourg avant de visiter l’industriel Nizhny Tagil.

L’annulation brutale alimente les spéculations sur ses problèmes de santé, les menaces de sécurité perçues et ses efforts pour esquiver l’examen de la guerre.

La ville se « préparait depuis des jours » pour Poutine.

On pense que Vlad pensait qu’il aurait pu renverser l’Ukraine en quelques jours – mais s’est retrouvé avec une longue et sanglante corvée dans les tranchées.

Les avancées de la Russie ont été repoussées par un vaillant effort des Ukrainiens héroïques, qui sont soutenus par l’Occident.

Et maintenant, on pense que l’avenir de l’homme de 70 ans est lié au succès ou à l’échec de son invasion.

Poutine a été averti qu’il pourrait faire face à un soulèvement interne à moins qu’il ne parvienne à réaliser quelque chose en Ukraine.

Cela fait suite aux affirmations de hauts responsables ukrainiens selon lesquelles Poutine craint d’être tué s’il perd la guerre en Ukraine, et il en va de même pour “se battre pour sa vie”.

Et des documents secrets d’espionnage russe révélés par The Sun Online ont montré des craintes pour la santé de Vlad.

L’état de Poutine a fait l’objet de spéculations fiévreuses – il apparaît nerveux, instable sur ses pieds et parfois essoufflé.

Il a été suggéré qu’il pourrait souffrir d’un cancer de l’estomac – ou peut-être même de la maladie de Parkinson.

Mad Vlad a été vu tenant une épaisse couverture plus tôt cette année alors qu’il regardait un défilé, et la semaine dernière, il a été vu en train de se balancer et de s’articuler alors qu’il parlait avec une coupe de champagne.

La sécurité était élevée dans les aéroports de Moscou avec des vols vers l’Oural apparemment liés à son voyage.

Sa flotte de voitures présidentielles Aurus a été vue en train d’être préparée pour être déplacée d’Ekaterinbourg, ont déclaré des observateurs.

Les routes ont été dégagées en vue de la visite de Poutine à l’usine de chars 1 crédit : East2West

La sécurité avait été renforcée autour de la ville 1 crédit : East2West

C’était la première fois que les routes étaient déneigées cet hiver 1 crédit : East2West

Les véhicules avaient été amenés plus tôt dans la ville pour la visite prévue de Nizhny Tagil, a-t-on affirmé.

L’usine – qui utilise maintenant le travail des prisonniers pour augmenter la production de chars et de lance-flammes – a été informée à midi que Poutine avait annulé.

Un rapport a déclaré: “Les routes le long de l’itinéraire proposé par le président ont été nettoyées [of snow] jusqu’à l’asphalte.

«Les apprentis conducteurs ont été interdits de circulation et même l’ouverture de l’arbre de Noël dans le district de Dzerzhinsky a été annulée, où, comme prévu, les ateliers d’Uralvagonzavod seraient inspectés par [Putin].”

Un peu plus tôt, E1 citait un local : « Ils nettoient et même enlèvent la neige, quelque chose d’incroyable.

“Ce matin, je suis passé devant le [tank plant] — ils ont même tout nettoyé sur les bordures, la neige est en train d’être déneigée des pelouses.

Le média a fait état de “mesures de sécurité sans précédent” dans la ville avant la visite prévue de Poutine.

«Les agents de l’enceinte vérifieront tous ceux qui ont une arme enregistrée, ce sera la plus grande priorité.

«Une attention particulière est accordée aux anciens tireurs d’élite et sapeurs, à ceux qui ont manipulé des explosifs, ainsi qu’aux natifs de l’Ukraine.

« Ils vont regarder s’ils ont des armes et dans quel état, où ils travaillent et avec qui ils vivent, et leur état psychologique.

“Ils viendront également avec une inspection des résidents dont les fenêtres donnent sur l’itinéraire prévu du cortège.”

Il y a deux mois, l’allié de Poutine, Dmitri Medvedev, a visité l’usine et “a crié au directeur exécutif de l’usine, Vladimir Roshchupkin”, menaçant de poursuites pénales à moins que la production de chars ne soit augmentée pour la guerre, a-t-on rapporté.

Un mois plus tard, des criminels locaux condamnés ont été mis au travail dans l’usine.

Le ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, s’était rendu à l’usine en août dans le cadre d’une tentative désespérée d’augmenter la production.

Hier, Poutine était debout pendant 49 minutes pour répondre aux questions de journalistes agréés, suggérant qu’il n’y avait aucun problème de santé à un moment où ses fonctionnaires ont été touchés par la grippe.

Les rumeurs abondent selon lesquelles Poutine souffre d’un cancer et d’autres problèmes médicaux graves.

L’attaché de presse présidentiel Dmitri Peskov a déclaré à Podyom que le voyage de Poutine n’avait pas été annoncé comme un événement prévu dans son programme, donc “il n’aurait pas dû être prévu”.

Cependant, cela a été contredit par les responsables locaux qui s’y attendaient clairement.

Poutine s’attendait bêtement à faire rouler l’Ukraine et à ce que ses soldats soient accueillis comme des “libérateurs” – mais ils ont dû faire face à une riposte féroce.

Les villes et régions saisies au début de la guerre fin février sont désormais reprises par les Ukrainiens.

L’Occident soutient fortement Kyiv – les chargeant avec les armes dont ils ont besoin pour vaincre la Russie.

Les avancées récentes de l’Ukraine ouvrent désormais la porte de la Crimée, le territoire saisi illégalement par la Russie en 2014.

Et le retour de la péninsule aux mains des Ukrainiens serait un échec sans précédent pour Poutine.

Pendant ce temps, le président ukrainien Volodmyr Zelensky a été accueilli en héros lors d’une visite à Washington DC – s’asseoir avec Joe Biden pour convenir d’un accord pour environ 1,5 milliard de livres sterling d’armes.

Poutine a également subi une nouvelle humiliation, car plus de 100 000 de ses soldats seraient morts sur les champs de bataille ukrainiens.