Mystère alors que les chiens deviennent ROSE et BLEU près d’une décharge de déchets chimiques abandonnée en Russie

Les chiens deviennent roses et bleus près d’une décharge de déchets chimiques abandonnée en Russie.

Les chiens colorés ont été repérés à Dzerzhinsk – l’une des villes les plus polluées du monde.

Les chiots roses ont été vus près de l’usine de défense de Kristall, qui fabriquerait des explosifs et des munitions.

Et des images ont émergé des animaux errants montrant leur coloration anormale.

On ne sait pas quelle pourrait être la cause exacte de leur décoloration, mais on pense que cela est dû à la pollution.

Près de 300 000 tonnes de déchets chimiques ont été déversées à Dzerjinsk pendant et après la guerre froide, et c’est l’une des zones les plus polluées du pays.

Cela vient après qu’une meute de chiens errants dans une autre partie de la ville ait viré au bleu – ainsi que leur caca.

Ces petits ont été vus près de l’usine de Dzerzhinskoye Orgsteklo, maintenant délabrée, qui était autrefois une grande installation de production de produits chimiques produisant de l’acide cyanhydrique et du plexiglas.

Des responsables et un vétérinaire de haut niveau ont depuis déclaré aux habitants que la cause n’était pas toxique et ont nié que les chiens souffraient de brûlures chimiques.

Mais, malgré ces « assurances », les animaux sont gardés sous surveillance étroite pendant 20 jours.

Au départ, le directeur de la faillite de l’usine, Andrey Mislivets, a suggéré qu’ils avaient été empoisonnés avec du sulfate de cuivre.

Dmitry Karelkin, médecin-chef de l’hôpital vétérinaire de Zoozashchita, a déclaré: « C’est une sorte de produit chimique. »

Il a ajouté: «Les chiens (bleus) sont surveillés.

«Ils resteront avec nous pendant 20 jours. Leur peau et leurs cheveux sont tous recouverts de teinture.

Alors qu’il semblait «non toxique» et «aucun signe de brûlures chimiques irritantes», le Dr Karelkin a admis que certains des sept restaient «sous stress».

Les responsables ont depuis minimisé l’épidémie comme étant causée par un «colorant».

L’administration de la ville a déclaré que les sept avaient été ombrés de «bleu de Prusse» après l’incident.

L’analyse du sang et des excréments des chiens a été entreprise à l’Institut de recherche Lobachevsky de chimie de l’Université d’État de Nizhny Novgorod et au Comité de surveillance vétérinaire d’État, a-t-on annoncé.

Cela a révélé que la coloration choquante n’était pas dangereuse pour leur santé.

En 2007, le Blacksmith Institute – maintenant Pure Earth – a rapporté que Dzerzhinsk était l’une des villes les plus polluées du monde, après des décennies de pollution chimique, certaines liées à son rôle antérieur de plaque tournante de la production d’armes.

Les responsables de la ville ont affirmé que les allégations étaient exagérées.