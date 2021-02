Mystère alors que les cas de Covid et les décès en Inde chutent de DIX FOIS sans vaccinations, laissant les experts perplexes

Les EXPERTS sont perplexes alors que les cas et les décès de Covid-19 en Inde chutent de DIX FOIS, sans que les vaccinations n’entrent en jeu.

Les infections en Inde diminuent rapidement depuis septembre, le pays signalant désormais environ 11 000 nouveaux cas par jour, contre un pic de près de 100 000.

Les infections avaient grimpé de façon spectaculaire dans le deuxième pays le plus peuplé du monde, et on craignait que l’Inde ne devienne le pays avec le plus grand nombre de morts.

L’Inde a signalé près de 11 millions de cas et plus de 155 000 décès.

Mais maintenant, les experts étaient perplexes quant à la chute soudaine, observée dans presque toutes les régions, AP a rapporté.

Le succès ne peut être attribué aux vaccinations, car l’Inde n’a commencé à administrer des vaccins qu’en janvier.

Certains ont suggéré que certaines régions du pays pouvaient avoir atteint l’immunité collective. Une autre théorie évoquée était que les Indiens pourraient avoir une protection préexistante contre le virus.

Le gouvernement indien avait en partie attribué la baisse des cas au port de masque, qui était obligatoire en Inde. Ceux qui ne se sont pas conformés ont été condamnés à de lourdes amendes dans certaines villes.

Mais les experts ont noté que la situation était plus compliquée que cela.

Bien que la baisse ait été uniforme, la conformité des masques diminuait dans certaines régions.

«Si nous ne connaissons pas la raison, vous pourriez sans le savoir faire des choses qui pourraient conduire à une poussée», a déclaré le Dr Shahid Jameel, qui étudie les virus à l’Université d’Ashoka en Inde.

Comme d’autres pays, l’Inde a raté de nombreuses infections. Il y avait également des questions sur la façon dont il comptait les décès par virus.

REFUS DE LA SOUCHE SUR LES HÔPITAUX

Mais la pression exercée sur les hôpitaux du pays avait également diminué ces dernières semaines; une autre indication que la propagation du virus ralentissait.

À un moment critique de la pandémie, lorsque les cas enregistrés ont dépassé 9 millions en novembre, les chiffres officiels ont montré que 90% de tous les lits de soins intensifs équipés de ventilateurs à New Delhi étaient pleins.

En comparaison, seulement 16% de ces lits étaient occupés jeudi dernier.

Vineeta Bal, qui étudie les systèmes immunitaires à l’Institut national indien d’immunologie, a déclaré que l’immunité collective pourrait être atteinte au seuil auquel suffisamment de personnes ont développé une immunité contre le virus – soit en tombant malade soit en se faisant vacciner.

Alors que les perspectives s’amélioraient car davantage de personnes avaient accès à un vaccin, les experts ont averti que la population dans son ensemble restait vulnérable.

Il y avait également de nouvelles inquiétudes concernant la recherche suggérant que les personnes qui sont tombées malades avec une forme du virus pourraient être en mesure d’être à nouveau infectées avec une nouvelle version.

Bal référencé une enquête récente à Manaus, Brésil, qui estimait que plus de 75% des personnes présentes avaient des anticorps contre le virus en octobre, avant que les cas n’augmentent à nouveau en janvier.

«Je ne pense pas que quiconque ait la réponse finale», dit-elle.

Les données enregistrées sur la population indienne n’étaient pas aussi dramatiques; un dépistage national des anticorps par les agences de santé a indiqué qu’environ un Indien sur cinq avait été infecté par le virus avant le début des vaccinations.

Mais l’enquête a offert un autre aperçu des raisons pour lesquelles les infections en Inde pourraient diminuer.

Le virus se déplaçait plus lentement dans l’arrière-pays rural, le taux d’infection dans les villes indiennes étant bien plus élevé que dans les petits villages.

«Les zones rurales ont une densité de foule moindre, les gens travaillent davantage dans des espaces ouverts et les maisons sont beaucoup plus ventilées», a déclaré le Dr K. Srinath Reddy, président de la Public Health Foundation of India.

Reddy a suggéré que les zones urbaines pourraient se rapprocher de son immunité, tandis que d’autres facteurs tels que les masques et la distance sociale pourraient aider à expliquer la baisse des chiffres.

Une autre possibilité envisagée était que de nombreux Indiens aient été exposés à diverses maladies tout au long de leur vie, ce qui aurait pu amorcer leur système avec une réponse immunitaire plus forte à un nouveau virus.

Le choléra, la typhoïde et la tuberculose étaient tous répandus dans tout le pays.

«Si le virus COVID peut être contrôlé dans le nez et la gorge, avant qu’il n’atteigne les poumons, il ne devient pas aussi grave. L’immunité innée fonctionne à ce niveau, en essayant de réduire l’infection virale et de l’empêcher d’atteindre les poumons », a déclaré Jameel, de l’Université Ashoka.

Alors que la baisse des cas et des décès suggéraient que le pire de la pandémie était terminé pour l’Inde, la montée de nouvelles variantes présentait un autre défi.

Plusieurs variantes ont été identifiées par des scientifiques en Inde, y compris celles accusées d’avoir provoqué de nouvelles infections chez des personnes qui avaient déjà été infectées.

Les experts pensaient que des variantes pourraient entraîner une augmentation des cas de Covid-19 au Kerala, qui représente actuellement près de la moitié des cas du pays.