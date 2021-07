Mystère alors que le « milliardaire » de Bitcoin est mort après une « noyade dans la mer » au milieu des craintes que la crypto fortune ne soit perdue à jamais

Le MYSTÈRE entoure le sort du milliardaire Bitcoin Mircea Popescu au milieu des informations selon lesquelles il s’est noyé au large des côtes du Costa Rica.

La mort largement annoncée de l’investisseur controversé a maintenant suscité des spéculations sur ce qu’il adviendra de sa fortune en bitcoins – qui est estimée à plus de 1,4 milliard de livres sterling (2 milliards de dollars).

Le milliardaire Bitcoin Mircea Popescu se serait noyé au Costa Rica, mais qu'adviendra-t-il de sa fortune crypto

Selon site Teletica, le roumain Popescu, 41 ans, s’est noyé après s’être baigné à 8h30 le matin dans la station balnéaire de Playa Hermosa, connue comme une destination de surf en raison de ses vagues massives.

Un homme identifié comme Popescu a été « emporté par le courant » et s’est noyé.

Popescu était surtout connu pour ses blogs sur Bitcoin et d’autres crypto-monnaies sur plusieurs plates-formes et forums.

Mais ses déclarations ont souvent été condamnées comme étant fascistes, racistes et sexistes.

Il était également considéré par beaucoup comme l’un des plus grands détenteurs de bitcoins individuels, avec le Indépendant estimant sa fortune à plus de 1,4 milliard de livres sterling.

Mais des rumeurs non confirmées qui circulent sur Internet affirment que sa famille ne peut pas accéder à ses adresses Bitcoin, où il est affirmé qu’il détenait un million de Bitcoins.

Si le milliardaire n’avait pas pris de dispositions pour que d’autres aient accès à ses portefeuilles, ces jetons pourraient finir par être perdus à jamais.

Il fait suite à la mort du magnat du logiciel John McAfee qui a été retrouvé pendu la semaine dernière dans une cellule de Barcelone, qui aurait également d’importantes sommes immobilisées en crypto-monnaie.

Alexander Mardar a déclaré: « Il semble qu’avec la mort de Mircea Popescu et John McAfee, une quantité importante de $ BTC pourrait être perdue à jamais. »

Il semble qu’avec la mort de Mircea Popescu et de John McAfee, une quantité importante de $BTC pourrait être perdu à jamais. SE DÉCHIRER https://t.co/8KGPows3Kh – Alexandre Mardar (@amardar1) 28 juin 2021





L’ancien rédacteur en chef de CoinDesk, Pete Rizzo, a déclaré que Popescu était également un antagoniste d’autres personnalités éminentes dans les premières années du bitcoin.

À la suite de l’annonce de sa mort, M. Rizzo a tweeté: « Mircea restera l’une des figures les plus vilipendées de Bitcoin et sans aucun doute l’un de ses plus grands philosophes. »

Mircea Popescu était offensant, imparfait et sans excuse. Sa mort* est la plus marquante de #Bitcoinde l’histoire depuis le décès de Hal Finney. https://t.co/jbVQ1gpEzZ – RIZZO (@pete_rizzo_) 28 juin 2021