Mystère alors que le marié et cinq invités au mariage meurent en écumant à la bouche avec 14 laissés inconscients après la cérémonie de mariage

Un MARIÉ et cinq invités au mariage sont mystérieusement morts après avoir assisté à un mariage et la mariée reste à l’hôpital avec sept autres personnes.

Obinna Dieke et sa femme Nebechi ont célébré leur mariage au Nigeria, mais la police a déclaré le lendemain que 14 invités avaient été découverts sans réaction avec de la mousse sortant de leur bouche.

Obinna Dieke est décédée après son mariage et sa femme Nebechi reste hospitalisée 1 crédit

Malheureusement, le marié de 33 ans a été déclaré mort, ainsi que cinq autres invités, rapporte le Nigeria’s Premium Times.

Nebechi est toujours soigné avec les sept autres qui ont survécu à la tragédie du vendredi 26 août.

On pense que les invités sont retournés chez les mariés pour célébrer, mais ont été empoisonnés par une fuite de monoxyde de carbone provenant d’un générateur.

Le porte-parole de la police, Daniel Ndukwe, a déclaré que des voisins avaient enfoncé la porte d’entrée alors qu’aucun des invités au mariage ne s’était présenté le lendemain.

“Ils ont été immédiatement transférés à l’hôpital, où six d’entre eux ont été confirmés morts et déposés à la morgue pour conservation et autopsie, tandis que les autres répondent au traitement”, a-t-il ajouté.

Un chef de la communauté, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que les victimes seraient mortes d’un empoisonnement au monoxyde de carbone.

“Il pleuvait et il y avait un générateur dehors”, a-t-il dit.

“Ils ont amené le générateur à l’intérieur du couloir. Donc, puisqu’ils buvaient et ne savaient pas ce que cela impliquait d’amener le générateur dans le couloir, puis ils ont dormi.

“Je pense que le monoxyde de carbone a peut-être rempli toute la pièce.

“Ce sont des gens qui sont allés là-bas pour les saluer le matin qui ont cassé la porte et les ont tous vus inconscients.”

La police nigériane a lancé une enquête et des autopsies seront pratiquées sur les six victimes afin de déterminer la cause du décès.