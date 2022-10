Mystère alors que le fiancé de Katie Price, Carl, est absent du “repas de famille” pour célébrer l’anniversaire de sa mère en phase terminale

KATIE Price a célébré le 70e anniversaire de sa mère avec un repas de famille, mais son fiancé Carl Woods était introuvable.

Le mannequin, 44 ans, a été rejoint par ses enfants Junior et Princess, alors qu’ils célébraient Amy, qui est en phase terminale d’une maladie pulmonaire.

Le père de Katie, Paul, a partagé le cliché, qui présente également le frère de Katie, et a écrit : “Bon repas de famille pour la femme.”

La star de télé-réalité Katie a également publié son propre hommage à Amy, avec une série de photos au fil des ans.

Elle a écrit: “Pas de mots pour décrire l’amour que j’ai pour ma mère. Heureuse 70e mère .”

Amy a reçu un diagnostic de fibrose pulmonaire idiopathique en 2017.

La maladie provoque des cicatrices dans les poumons, ce qui réduit la capacité de la personne à respirer – il n’existe actuellement aucun remède.

Le fiancé de Katie n’a pas semblé les rejoindre pour le repas de famille – bien que Katie ait récemment laissé entendre qu’ils se préparaient à se marier.

Plus tôt cette semaine, la star a dit à ses abonnés qu’elle cherchait un créateur de robes de mariée.

Katie, qui s’est mariée trois fois, a révélé la belle pierre à son doigt dans une vidéo et a déclaré: “Tous les créateurs de robes de mariée qui sont créatifs et différents me DM.”





Katie et Carl, 33 ans, ont fait front commun aux National Television Awards la semaine dernière après des rumeurs partagées.

Katie a récemment annoncé sur les réseaux sociaux qu’elle s’était séparée de Carl – avant de prétendre que son compte avait été piraté et que ce n’était pas vrai.

Cela s’est produit quelques jours seulement après que Carl a ajouté du carburant aux informations selon lesquelles il s’était séparé de Katie alors qu’il faisait une rare apparition publique sans elle.

“Tu es toujours avec Carl”, lui a demandé le mois dernier un de ses followers sur TikTok, auquel le compte de Katie avait carrément répondu : “Non”.

Cependant, Katie a posté plus tard : « Mon compte a été piraté ! Je veux confirmer que je suis toujours avec mon fiancé Carl Woods.

Katie a été fiancée huit fois et a gravi les échelons trois fois… mais les choses ne se sont pas toujours bien terminées, avec plusieurs divorces en cours de route.

