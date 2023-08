Mystère alors que le corps est retrouvé dans un lac du club de golf de luxe de Sydney par un jardinier alors que les flics tentent d’identifier la victime

UN CORPS a été retiré d’un lac dans un club de golf de luxe.

La macabre découverte a été faite ce matin par un jardinier du Lakes Golf Club de Sydney, en Australie.

Un corps a été retrouvé au Lakes Golf Club Crédit : 7news

Les services d’urgence sur place à Sydney Crédit : 7news

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux vers 9 h 30, heure locale (12 h 30 BST) alors que des golfeurs jouaient sur le parcours à proximité.

Des plongeurs de la police ont récupéré le corps – qui serait très composé – de l’eau.

Les détectives tentent maintenant d’identifier le corps – supposé être celui d’un homme.

Le club a été fermé jusqu’à nouvel ordre pendant que l’enquête se poursuit.

Les flics n’ont pas confirmé s’ils traitaient ou non la mort comme suspecte.

On pense que le corps a peut-être été dans le lac pendant plusieurs jours avant d’être repéré flottant dans l’eau.

Un porte-parole de la police de la Nouvelle-Galles du Sud a déclaré: « Vers 9 h 30 le mercredi 9 août, des agents du commandement de la zone de police de South Sydney se sont rendus sur un terrain de golf sur Wentworth Avenue, Eastlakes, suite à des informations faisant état d’un problème de bien-être.

« Les officiers sont assistés par PolAir et le Marine Area Command. »

Ron Hoenig, membre de l’État de Heffron, a qualifié l’incident de « tragédie ».

Il a déclaré: « En tant que fier membre de The Lakes, il m’est difficile d’imaginer un événement aussi terrible qui se passe sur ce site magnifique et historique.

« Mon cœur va à la famille de l’homme. »

Le club se décrit comme « l’un des clubs privés prééminents d’Australie et l’un des principaux sites de tournois majeurs en Australie ».

Il a ouvert ses portes en 1928 et a accueilli plusieurs fois l’Open d’Australie.

Les membres âgés de plus de 40 ans doivent payer un droit d’entrée de 40 000 $ (20 000 £) plus 5 700 $ (3 000 £) par an.