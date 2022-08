Mystère alors que le corps en feu retrouvé pendu à un arbre dans le célèbre parc Griffith alors que les flics recherchent des indices pour identifier le corps

Un corps BRÛLANT a été mystérieusement retrouvé pendu à un arbre dans le célèbre Griffith Park de Los Angeles.

Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux peu après 13 heures mardi lorsque des passants horrifiés ont remarqué un incendie.

La victime était toujours en feu lorsque les secours sont arrivés sur les lieux

Les autorités tentent désespérément d’identifier le corps brûlé

Le feu engloutissait un arbre près d’un manège et du zoo de Los Angeles dans le parc populaire, a indiqué la police.

Les pompiers ont éteint les flammes avant de remarquer qu’un corps humain était horriblement suspendu au centre.

Ils ont dit que la personne était déjà morte à leur arrivée, mais que son corps brûlait toujours, a déclaré le service d’incendie de Los Angeles.

Les autorités n’ont pas encore identifié la victime à la suite de cette macabre découverte.

Leur âge, leur sexe et leur race restent actuellement inconnus, mais les responsables espèrent commencer à tenter de localiser un proche parent.

Les agents ont parcouru la zone à la recherche de preuves tout en recherchant des indices pour aider à identifier le corps.

Le détective du LAPD, Michael Ventura, a déclaré: “Il n’y a aucun indicateur de jeu déloyal”, ajoutant qu’il pense que la victime peut être d’un “transitoire local”.

Les flics ont été forcés de garder la scène déchirante jusqu’à ce qu’un coroner arrive pour retirer le corps.

Une porte-parole du LAFD a déclaré au Los Angeles Times : “C’est une enquête sur la mort. Nous aidons à la récupération du corps.”

Une équipe de tournage tournait à proximité dans le parc, mais il n’était pas clair si un membre de l’équipe avait alerté les gardes du parc de l’incendie.

Une enquête sur la mort mystérieuse a maintenant été ouverte.

Griffith Park est surtout connu pour ses attractions, notamment le panneau Hollywood, le zoo de Los Angeles et le musée Autry de l’Ouest américain.

C’est l’un des parcs municipaux les plus emblématiques d’Amérique du Nord grâce à ses apparitions régulières dans des films tels que The Terminator et Star Trek.

Son terrain s’étend sur 4 210 acres dans le quartier de Los Feliz.

Le département des loisirs et des parcs de la ville de Los Angeles a expliqué: “Situé dans la chaîne de montagnes orientale de Santa Monica, les élévations du parc varient de 384 à 1 625 pieds au-dessus du niveau de la mer.

“Avec un climat aride, les communautés végétales du parc varient des broussailles côtières de sauge, des forêts de chênes et de noyers à la végétation riveraine avec des arbres dans les profonds canyons du parc.”

Le corps d’un randonneur a également été découvert à Griffith Park en avril de cette année – avec son fidèle chien de compagnie allongé à côté de lui.

Oscar Alejandro Hernandez, 29 ans, a été retrouvé dans une région reculée du Groenland après avoir été porté disparu le 16 mars.

Son Golden Retriever bien-aimé, nommé King, était gravement émacié mais a survécu à l’épreuve avant qu’Oscar ne soit retrouvé.