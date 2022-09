Mystère alors que l’ancien flic terroriste “se tue” dans un incendie et une explosion à son domicile

UN ANCIEN officier supérieur antiterroriste est soupçonné de s’être suicidé dans un incendie et une explosion à son domicile.

L’ancien surintendant de Scotland Yard, Malcolm Baker, 60 ans, est décédé lorsque l’incendie a ravagé sa chaumière.

Il a déclenché une explosion qui a été entendue à un mile de distance et a emporté le toit et les murs supérieurs de la propriété d’époque éloignée, qui n’avait pas d’alimentation en gaz fixe.

Les voisins pensent que le robinet d’une bouteille de gaz propane liquide a été délibérément ouvert pour provoquer l’explosion.

Des restes humains incinérés ont été trouvés par des spécialistes de la recherche qui ont fouillé les ruines de la propriété dans le parc national d’Exmoor.

Des tests ADN ont été effectués sur les restes pour confirmer qu’ils sont bien ceux de M. Baker, qui a travaillé sur l’empoisonnement d’Alexandre Litvinenko et les atrocités du 11 septembre.

Les voisins craignaient un lien terroriste avec sa mort, mais M. Baker se serait suicidé à cause de problèmes domestiques.

La police a confirmé: “À ce stade, nous ne pensons pas qu’il y ait une implication de tiers et nous ne recherchons personne d’autre dans le cadre de nos enquêtes.”

L’explosion s’est produite au chalet, nommé Hiccombe House, vers 18 heures le 14 septembre.

La partenaire de M. Baker, l’éleveuse de porcs Francesca Onody, n’était pas sur place à ce moment-là.

Des voisins de la région – entre Dulverton et Brompton Regis dans le Somerset – ont entendu une explosion et ont vu de la fumée s’élever dans l’air.

Depuis, ils ont également vu une équipe de 30 agents fouiller le site à la recherche d’indices presque tous les jours.

Withiel Fox, 60 ans, a déclaré : « Il n’y a pas d’alimentation en gaz dans ce chalet, donc cela ne s’est pas produit par accident.

“En raison de ses antécédents, il y avait beaucoup de spéculations sur ce qui aurait pu se passer.

“Il était porté disparu après l’explosion et on craignait que ce ne soit les Russes qui en soient à l’origine.

“On craignait qu’ils ne l’aient kidnappé ou tué pour envoyer un message au gouvernement.”

Au cours de ses 30 ans de carrière au sein de la Met Police, M. Baker a travaillé sur des enquêtes top secrètes et très sensibles.

Il a dirigé une équipe britannique d’officiers antiterroristes assistant les autorités américaines après les attentats du 11 septembre.

Il a également travaillé sur les attentats-suicides du 7/7 sur le réseau de transport de Londres en 2005.

L’année suivante, M. Baker faisait partie de l’équipe chargée d’enquêter sur le meurtre du dissident M. Litvinenko par des agents russes.

Demandes très sensibles

Avant de prendre sa retraite il y a une dizaine d’années, M. Baker a travaillé sur la sécurité des Jeux olympiques.

Des voisins ont déclaré que M. Baker et son partenaire avaient déménagé au chalet de Londres, où ils ont dit qu’elle avait travaillé pour la police en tant que civil.

M. Baker travaillait comme consultant en sécurité chez Trident Crisis Solutions, tandis que Mme Onody élevait des porcs rares.

Elle vendait leur viande par l’intermédiaire d’une société appelée Exmoor Charcuterie.

Avon et la police de Somerset ont déclaré qu’ils avaient signalé sa mort au Bureau indépendant des fautes policières.

Elle fait suite à des contacts antérieurs avec M. Baker de nature domestique.

Un autre habitant a déclaré : « Baker n’était pas un homme agréable et, bien que je déteste dire du mal des morts, il ne manquera pas à beaucoup.

«Il était odieux et tyran et s’était disputé avec plusieurs habitants de la région au sujet des limites et de l’approvisionnement en eau.

“Toutes les choses que vous acceptez comme faisant partie de la vie à la campagne et que vous devez côtoyer, a-t-il complètement ignoré.

«Il a eu un certain nombre d’échanges verbaux désagréables et menaçants avec ceux avec qui il s’est disputé, y compris sa partenaire Fran, qui est adorable.

“Je suppose que cela expliquerait pourquoi le FIPOL est impliqué car il y a eu un certain nombre de plaintes concernant son comportement.”

