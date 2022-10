Mystère alors que la star d’Instagram est abattue et laissée dans une mare de sang par des “assassins masqués” qui ont fait irruption chez elle

Une star d’Instagram a été abattue et laissée gisant dans une mare de sang après que deux assassins masqués ont fait irruption chez elle.

Núbia Cristina Braga, 23 ans, a été retrouvée morte chez elle à Aracaju, au Brésil, le 14 octobre à la suite du raid impitoyable.

Núbia Cristina Braga, 23 ans, a été abattue chez elle par deux assassins masqués Crédit : Jam Press Vid

La star d’Instagram venait de rentrer chez elle après un rendez-vous chez le coiffeur – qu’elle a partagé dans son histoire Crédit : Jam Press

On dit qu’elle est revenue du salon de coiffure – qu’elle a documenté sur sa dernière histoire Instagram – sous une pluie de coups de feu.

Les autorités ont déclaré que l’influenceuse beauté brésilienne avait été prise en embuscade par deux hommes qui se sont rendus chez elle à moto.

Ils sont entrés dans la maison par la porte d’entrée ouverte avant de faire exploser Núbia avec plusieurs coups de feu avant de s’enfuir, selon des informations.

La police a ensuite retrouvé la tragique star des médias sociaux, qui compte près de 60 000 abonnés Instagram, morte dans une mare de son propre sang vers 21 heures.

Le motif du meurtre brutal reste actuellement inconnu et les hommes armés n’ont pas encore été identifiés.

Une enquête a maintenant été ouverte sur le meurtre de Núbia, alors que les flics ont appelé le public à fournir des informations.

La jeune femme de 23 ans avait bâti sa carrière d’influenceuse en se fidélisant.

Elle partageait régulièrement du contenu sur la beauté, la mode et les voyages tout en gérant sa propre boutique de vêtements.

Pals a déclaré qu’elle rêvait de devenir une blogueuse de renommée mondiale et a tout mis dans ses messages.

Núbia était également impliquée dans un certain nombre d’organismes de bienfaisance et faisait régulièrement du bénévolat pour des causes dans sa communauté.

Sa tante au cœur brisé, Cláudia Menezes, a déclaré à propos de sa mort: “Núbia a fait du bénévolat et a aidé tout le monde. Elle a laissé un héritage derrière elle.”

Elle a ajouté que sa nièce “n’a jamais dit si elle était menacée”.

La page Instagram de l’influenceur a également été inondée de commentaires de condoléances alors que les fans étaient informés du meurtre.

Un abonné a écrit: “Mon JÉSUS, la femme a posté une histoire il y a seulement 3 heures et a été brutalement assassinée, seul DIEU peut réconforter sa famille et ses amis.”

Un autre a ajouté: “Repose en paix princesse, tu étais une fille incroyable.”

Et un troisième a écrit : “Que votre passage soit paisible, Dieu est avec vous”.

Les hommes armés n’ont pas encore été identifiés par les autorités Crédit : Jam Press Vid