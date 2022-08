Mystère alors que la star de télé-réalité disparue, 28 ans, est retrouvée morte dans la rivière des semaines après avoir disparu alors que les flics craignent qu’elle ait été ASSASSINÉE

Une star de télé-réalité MANQUANTE a été retrouvée morte dans une rivière des semaines après sa disparition alors que les flics craignaient qu’elle ait été assassinée.

Anastasia Kochervey, 28 ans, a disparu au début du mois et a cessé de répondre aux appels téléphoniques ou aux messages.

Anastasia Kochervey a été retrouvée morte dans une rivière à Saint-Pétersbourg Crédit : Instagram

Une enquête a été ouverte sur sa mort Crédit : Instagram

Un corps a été retrouvé dans une rivière à Saint-Pétersbourg le 13 août.

Mercredi, les détectives ont déclaré qu’ils pensaient que la femme était la star de télé-réalité russe Anastasia et que sa famille avait été informée.

La police a déclaré qu’elle avait été retrouvée en sous-vêtements, rapporte RT.

Une enquête a été ouverte sur sa mort, les flics cherchant à savoir si elle a été assassinée.

Anastasia a joué dans Dom-2, une émission de téléréalité dans laquelle vous construisez une maison tout en essayant de trouver un partenaire, et Marions-nous.

Diffusée pour la première fois en 2004, Dom-2 est l’une des émissions de téléréalité les plus anciennes de l’histoire de la télévision russe.

La star de télé-réalité Olesya Malibu a déclaré qu’Anastasia avait récemment eu des ennuis avec un homme à Moscou qui aurait menacé de la tuer.

Olesya aurait pris contact avec Anastasia il y a quelques semaines après avoir vendu son appartement et déménagé à Saint-Pétersbourg.

Elle a dit qu’elle semblait “normale” lors de leur dernier appel – mais a ajouté qu’elle “savait que ça finirait comme ça”.

Pal Alexander Benkhin a rendu hommage à Anastasia et l’a décrite comme une femme “talentueuse”.

Il a dit que la star de la télé-réalité était handicapée dans sa jeunesse et incapable de marcher, mais sa détermination et son “entêtement” signifiaient qu’elle avait appris à marcher – et même s’aventurait dans la musculation.

Alexander a déclaré: “Anastasia était une fille talentueuse … elle a trouvé un emploi dans une société immobilière à Dubaï et elle a réussi.”