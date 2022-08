Mystère alors que des sœurs saoudiennes “ont rapporté qu’un étranger se cachait à l’extérieur de l’appartement” des semaines avant que leurs corps en décomposition ne soient retrouvés

DEUX sœurs saoudiennes trouvées en décomposition dans leur appartement auraient fait craindre qu’un étranger ne se cache devant leur maison quelques mois seulement avant d’être retrouvées mortes.

Asra Abdullah Alsehli, 24 ans et Amaal Abdullah Alsehli, 23 ans, ont été découverts dans leurs lits dans des pièces séparées de leur appartement de Sydney le 7 juin.

Asra Abdullah Alsehli, 24 ans, a été retrouvée morte et en décomposition dans son appartement le 7 juin Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Amaal Abdullah Alsehli, 23 ans, et sa sœur auraient soulevé des problèmes de sécurité quelques mois avant leur mort Crédit : Police de la Nouvelle-Galles du Sud

Les circonstances entourant leur mort bizarre restent un mystère pour les enquêteurs près de deux mois plus tard.

La police pense que le couple aurait pu être mort pendant un mois avant que leurs corps ne soient découverts dans leur appartement de Canterbury.

Mais sans aucun signe d’entrée par effraction, aucun signe de blessure et leur cause de décès toujours indéterminée, les flics traitent l’affaire comme “suspecte”.

Au milieu de l’enquête en cours, il a maintenant été affirmé qu’Asra et Amaal s’étaient plaints à la sécurité de leur immeuble concernant des craintes pour la sécurité.

Un employé a déclaré à Daily Mail Australia que les sœurs – qui avaient fui leur patrie avec seulement 4 000 £ il y a cinq ans – avaient vu un homme “agir bizarrement” à l’extérieur du complexe plus tôt cette année.

On dit que le type mystérieux se tenait entre deux voitures lorsqu’il a effrayé les femmes, qui l’ont décrit comme “étrange”.

La source a allégué que les sœurs avaient poursuivi leur plainte et vérifié les images de sécurité du bâtiment pour voir l’homme se cacher.

Le travailleur a ajouté: “Mais cet endroit est occupé. Il y a un magasin de hamburgers là-bas et des chauffeurs Uber Eats vont et viennent tout le temps. Il aurait pu être n’importe qui.

“Nous n’avons pas pu déterminer pourquoi il était là, mais il n’avait pas l’air de faire quoi que ce soit de fâcheux, il n’était donc pas nécessaire de le poursuivre.”

Selon des informations, Asra et Amaal avaient également déclaré à la direction de l’immeuble qu’ils soupçonnaient que quelqu’un avait altéré leurs livraisons de nourriture fin 2021.

Mais les images de surveillance n’ont capturé personne interférant avec les fournitures de la sœur.

La vidéosurveillance de l’immeuble a été saisie par les flics peu de temps après avoir fait la macabre découverte et n’a pas encore été rendue.

À la suite de leur décès par choc, il est apparu que quelqu’un avait saisi leur BMW noire – bien qu’il ne soit pas clair s’il s’agissait simplement d’une coïncidence.

De plus, il a été rapporté qu’Asra avait sorti un AVO contre un homme de 28 ans en janvier 2019, qui a ensuite été retiré et rejeté.

DÉCOUVERTE HORRIBLE

Les corps en décomposition des sœurs n’ont été découverts que lorsque le gérant de l’immeuble s’est inquiété après que leur courrier a commencé à s’accumuler.

Le duo n’avait pas non plus payé le loyer de leur appartement pendant quatre semaines, ce qui a incité les flics à passer un appel à l’aide sociale.

Ils sont arrivés en Australie en 2017 et auraient été assistés par un service des réfugiés qui aide les demandeurs d’asile.

Bien que la police ait initialement insisté sur le fait que leurs proches “bien connectés” “aidaient” à l’enquête, des sources ont maintenant affirmé que la famille avait empêché les détectives de publier des images des femmes.

Les images, diffusées dans l’espoir de renforcer l’appel public à l’information, ont plutôt été diffusées par le coroner.

La force n’a pas été en mesure d’expliquer pourquoi les rapports toxicologiques sur les deux femmes – qui prennent généralement quatre à six semaines – étaient encore incomplets.

Ils avaient précédemment déclaré que les conclusions étaient “accélérées” dans le but de résoudre l’affaire qui a intrigué le monde.

Et dans un autre développement déconcertant, les corps d’Asra et d’Amaal ont déjà été rendus à leur famille et enterrés.

Mais les organes de presse au Yémen ont rapporté qu’ils avaient fui l’Arabie saoudite en raison d’une explosion explosive avec leurs parents, avec tout l’argent qu’ils pouvaient trouver.