Mystère alors que des frères commerçants de Bitcoin qui ont disparu «avec 2,5 milliards de livres de crypto volés» achètent la citoyenneté sur une île tropicale isolée

DEUX frères accusés d’avoir mené le plus grand braquage de Bitcoin de l’histoire ont été retrouvés dans une île tropicale reculée du Pacifique.

Les commerçants Raees Cajee, 21 ans et Ameer, 18 ans, ont fui l’Afrique du Sud en avril après avoir déclaré aux investisseurs que leur entreprise, Africrypt, avait été piratée et que tous ses fonds avaient été volés.

Cependant, la police sud-africaine a déclaré que les garçons avaient vendu leur Lamborghini Huracan, une suite de luxe dans l’un des hôtels les plus chers du pays et un appartement en bord de mer loué à Durban quelques semaines avant leur disparition.

Les garçons ont envoyé aux investisseurs un e-mail aux termes étranges les suppliant de ne pas alerter les autorités du piratage car cela « retarderait » la récupération de l’argent.

Ameer a déclaré aux parties prenantes qu’il nous était « inconnu de l’étendue des informations personnelles des clients violées lors de l’attaque ».

Les avocats affirment également que les commerçants louches ont expulsé le personnel des programmes de fin d’Africrypt sept jours avant l’attaque présumée.

Maintenant, les escrocs présumés sont arrivés au Vanuatu après avoir payé 95 000 £ chacun pour la citoyenneté et prétendent qu’ils sont victimes du crime organisé.

Dans une interview avec le Wall Street Journal depuis un lieu secret, Raees a catégoriquement nié tout acte répréhensible et a déclaré avoir été contraint de fuir en raison de « menaces de mort » de la part de « syndicats du crime organisé ».

Les frères affirment également que leur entreprise n’a jamais eu 2,5 milliards de livres sterling en Bitcoin et qu’il n’y avait plus de 3,6 millions de livres manquantes.

Ils ont tous deux promis de coopérer dans le cadre d’enquêtes futures et seraient en train de préparer un dossier prouvant leur innocence.

TRANSACTIONS OMBRES

Une enquête sur l’épreuve a révélé qu’en novembre 2020, les investisseurs ont commencé à remarquer une série de transferts étranges depuis leurs portefeuilles Bitcoin à l’aide de technologies « dark web » – les rendant effectivement introuvables, selon un cabinet d’avocats représentant les investisseurs.

« Nous étions immédiatement méfiants car l’annonce implorait les investisseurs de ne pas engager de poursuites judiciaires », a déclaré plus tard Hanekom Attorneys, qui représente les investisseurs, dans un communiqué.

Les avocats affirment qu’Africrypt a fait passer les fonds en contrebande en mettant en commun l’argent des investisseurs avec d’autres transactions bitcoin afin de les rendre introuvables.

Les documents vus par le Guardian montrent que Raees a acheté sa citoyenneté vanuatuenne en octobre 2020, Ameer lui emboîtant le pas en janvier 2021.

Gerhard Botha, avocat de Johannesburg représentant 58 investisseurs, a pu obtenir une ordonnance de liquidation provisoire à l’encontre des fugitifs.

Les frères ont jusqu’au 19 juillet pour contester la liquidation, a rapporté The Post.

Ameer et Raees ont lancé Africrypt en 2019 et ont été félicités pour le succès de leur entreprise dans un article de couverture publié en décembre par le média local The Umhlanga Magazine.

L’histoire a depuis été mise hors ligne.

CITOYENNETÉ À VENDRE

Les commerçants voyous ne sont pas les seuls à s’emparer de l’offre de passeports du Vanuatu.

Depuis janvier 2020, 2 000 personnes ont acheté la citoyenneté de l’île reculée du Pacifique, qui compte 300 000 habitants, selon le Guardian.

En fait, n’importe qui peut obtenir un passeport via le programme gouvernemental de citoyenneté par investissement (CBI) à condition de jouer 95 000 £ pour chaque demande.

En cas de succès, les candidats peuvent voyager sans visa à travers le Royaume-Uni et l’UE.

Ces programmes ne sont pas illégaux et sont assez courants dans les petits pays et, l’année dernière, ont aidé Vanuatu à gagner 72 millions de livres sterling, soit environ 42% de tous les revenus du gouvernement en 2020, selon l’analyse d’Investment Migration Insider.

Parmi ceux qui en ont obtenu un, l’ancien politicien indien Vinay Mishra, qui a été accusé d’avoir fui l’Inde lors d’une enquête pour corruption impliquant la contrebande de bétail et de charbon.

Qu’est-ce que Bitcoin? BITCOIN vous a dérouté ? Voici ce que vous devez savoir : Bitcoin est une monnaie virtuelle

C’est échangé entre des personnes sans l’aide d’une banque

Chaque transaction est enregistrée dans un grand livre public, ou « blockchain »

Bitcoin est créé par l’exploitation minière

L’exploitation minière consiste à résoudre des problèmes mathématiques difficiles à l’aide de processeurs informatiques

Bitcoin peut être échangé de manière anonyme, ce qui peut en faire un moyen populaire de financer des activités illégales

La valeur du Bitcoin fluctue énormément

Bitcoin est l’une des nombreuses crypto-monnaies différentes, mais de loin la plus populaire

Parmi les autres, citons le politicien syrien en disgrâce Alaa Ibrahhim, Gianluigi Torzi – qui a extorqué au Vatican 15 millions d’euros pour acheter une propriété de luxe à Londres – et l’ancien Premier ministre libyen Fayez al-Sarraj.

Floyd Mera, le directeur de la Financial Intelligence Unit (FIU) de Vanuatu, a déclaré que les personnes ayant des « condamnations substantielles » pourraient voir leur citoyenneté révoquée.

Il a ajouté : « À l’avenir, la CRF procédera à des contrôles renforcés… Si l’une de ces personnes est condamnée au pénal, la CRF informera rapidement le Bureau de la citoyenneté des informations mises à jour.