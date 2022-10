Mystère alors que 5 têtes décapitées sont trouvées dans des glacières avec une note effrayante

CINQ têtes décapitées ont été retrouvées fourrées dans des glacières avec des notes effrayantes alors que les guerres de cartels continuent de faire rage au Mexique.

La police a été alertée d’une boîte contenant une tête coupée à Miguel Aleman, Tamaulipas, le 6 octobre.

Le premier lot de restes a été retrouvé le 6 octobre et une autre boîte contenant quatre têtes coupées a été retrouvée le 9 octobre. Crédit : Twitter

Les deux restes sont accompagnés d’une note effrayante adressée au gang du cartel rival Crédit : Twitter

À l’intérieur se trouvait également un message menaçant et imbibé de sang du Cartel du Golfe (CDG) qui était signé : « CDG Operativa Torres ».

La boîte rouge a été repérée à côté d’un corps démembré enveloppé dans un tissu par un automobiliste circulant sur Los Leones Boulevard.

Lorsque la glacière a été ouverte, ils ont trouvé d’autres restes démembrés avec une peau partiellement enlevée le long de la tête d’un homme.

Le message à l’intérieur était adressé au ministère de la Défense nationale et suggérait de laisser le gang poursuivre ses activités criminelles.

Il disait: “Ce problème qui est le nôtre n’est contre aucun d’entre vous.

“Le chaos qui s’est abattu sur Mirador a été causé par ces crétins du Cartel del Noreste.

“Ils veulent faire plus que simplement tuer des civils innocents, des familles, voler et terroriser des citoyens.

“S’il vous plaît, permettez-nous de faire notre travail la nuit afin d’achever ces sales individus.

“Toutes les troupes de ‘Sedena’ seront respectées. Et ce sera le sort de chaque sale individu qui fout la merde ici.

“Cordialement, ‘CDG’ Operativa Toros.”

On pense que le groupe pourrait faire référence au corps d’une femme découverte à Tijuana – elle a été retrouvée pendue au pont El Mirador.

Quelques jours plus tard, le 9 octobre, le Cartel Del Noreste a émis son propre avertissement effrayant, déversant une glacière avec quatre têtes coupées à l’intérieur.

La glacière a été découverte sur l’autoroute Ribereña près de la sortie de Poblado Los Guerra.

Le journal local, El Manana, a rapporté que les restes appartenaient à des membres rivaux du cartel qui avaient apparemment été kidnappés, torturés et exécutés.

Ils ont répondu : “… Plus de travaux comme celui-ci sont nécessaires.

“Nous ne plaisantons pas avec des civils ou des soldats innocents. Alors que vous êtes des lâches qui se trouvent avoir des troupes corrompues sur votre liste de paie.

“Un peu comme le capitaine Malaga qui vend les agents du cartel du nord-est avec ces putains de membres du cartel du golfe.

Il semblait également être adressé au chef des gangs rivaux.

Ils ont ajouté: “Primito, j’ai laissé votre mécanicien en morceaux ici pour vous. Tout le monde à Reynosa doit être sur ses f ***** g orteils parce que La Cabra a tout à vendre.”

Une enquête est en cours. Unité des services d’experts du bureau du procureur général de l’État.

Le 11 août, le Sun a rapporté que la tête d’une femme avait été retrouvée dans une glacière dans une ville en proie à des membres du cartel en guerre.

Il est venu après que deux cadavres décapités ont également été découverts à Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexique.

Les habitants sont tombés sur une glacière Unicel à côté d’un parc public aux premières heures du dimanche matin avant de se rendre compte de son contenu horrible.

Ils ont immédiatement informé les autorités avant que les flics ne confirment qu’il s’agissait d’une tête humaine.

Un message menaçant – écrit sur du carton fluo et imbibé de sang – a également été retrouvé dans la boîte, selon les informations locales.

Miguel Aleman est une municipalité de la région de Frontera Chica, près de la frontière avec le Texas.

On pense que la zone est contrôlée par le Gulf Cartel – Los Metros, mais elle est contestée par le Cartel Del Noreste.

Les deux gangs rivaux se battent pour le contrôle de la zone depuis mars 2010.

En janvier 2021, dix-neuf corps calcinés ont été retrouvés après que le CDN soit entré dans la ville de Santa Anita à la recherche du chef du CDG.

On pense qu’ils ont assigné le groupe avant de brûler leur dépouille dans un véhicule abandonné.

On pense que les guerres contre la drogue au Mexique sont responsables d’environ 300 000 morts depuis 2006, impliquant certaines des tortures et des dépravations les plus épouvantables imaginables.