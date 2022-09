Mystère alors que 14 cachalots rares sont retrouvés échoués morts et couverts de sang lors d’un échouage massif sur une île australienne

MYSTERY entoure la mort de 14 cachalots qui se sont échoués sur une plage de King Island au large de l’État australien de Tasmanie.

Les responsables de Tasmanie ont confirmé que les jeunes baleines étaient déjà mortes lorsqu’elles se sont échouées sur le rivage et ont été découvertes lundi.

Au total, 14 cachalots ont été retrouvés morts sur une plage rocheuse Crédit : Associated Press

Les scientifiques sont déconcertés par les raisons pour lesquelles les baleines ont pu se rendre sur le rivage Crédit : Associated Press

“Il est possible que les baleines fassent partie du même groupe de célibataires – un groupe de cachalots mâles plus jeunes s’associant après avoir quitté le groupe maternel”, a déclaré un porte-parole du ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de Tasmanie, dans un communiqué.

En raison de la nature de l’environnement dans lequel les baleines se sont échouées, les corps seront laissés à se décomposer car il serait difficile de les retirer.

“Il est rappelé aux membres du public que le fait d’interférer avec la faune protégée, y compris la possession de parties d’une baleine morte, est une infraction, et sont priés de garder leurs distances.”

Des photos distribuées par le ministère montraient les mammifères marins allongés sur le flanc en eau peu profonde sur le rivage accidenté de l’île.

Une résidente locale a déclaré qu’elle était allée à la plage avec sa famille et avait vu les baleines échouées.

“Ils sont restés là pendant assez longtemps car ils avaient déjà une odeur et du sang spécifiques”, a-t-elle déclaré à ABC.

Le ministère a déclaré que les baleines avaient été trouvées sur un lieu de pêche.

La scientifique de la faune Vanessa Pirotta, quant à elle, a déclaré que les raisons pour lesquelles les baleines se déplaceraient vers le rivage restent toujours un “mystère complet”.

“Nous ne savons tout simplement pas pourquoi cela se produit”, a déclaré Pirotta à l’ABC.

“C’est la question à un million de dollars à chaque fois que ce genre d’événement se produit.”

Les résidents locaux ont déclaré avoir été témoins d’échouages ​​de baleines tous les ans ou tous les deux ans.

Un avion sera dépêché pour vérifier tout autre échouage dans la région.

Les autorités ont procédé à des nécropsies pour tenter de comprendre comment les animaux se sont retrouvés morts sur le rivage.

