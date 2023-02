Myst Mobile apporte l’aventure légendaire pointer-cliquer sur les téléphones

Le légendaire jeu d’aventure pointer-cliquer Myst arrive sur iPhone juste à temps pour le 30e anniversaire du jeu.

Myst a captivé une génération de joueurs des années 90 avec ses environnements luxuriants, ses énigmes intrigantes (mais parfois frustrantes) et ses connaissances approfondies. Apporter le gameplay au rythme lent à iOS est logique compte tenu de la popularité d’autres titres de puzzle stimulants comme The Witness, et il est même gratuit pour la première zone insulaire. Si vous voulez progresser, vous pouvez acheter le jeu complet dans l’App Store pour 14,99 $ / 12,99 £.

Il n’y a pas encore de date de sortie ferme pour Myst Mobile, bien que le communiqué de presse annonçant le jeu mentionne le développement du port pour célébrer les 30 ans depuis que le studio basé à Washington Cyan a lancé l’original en 1993. Le studio refait Myst dans l’Unreal Engine pour les Mac modernes alimentés par puce M1 l’année dernière, qui est la version qui arrivera sur les iPhones et les iPads, et elle a été ajustée pour fonctionner sur les puces M2 des dernières tablettes iPad Pro.

On ne sait pas si ou quand le jeu arrivera sur les appareils Android ; Cyan n’a pas répondu à une demande de commentaire.