Myra Melford construit à nouveau avec un quintette All-Star, All-Woman

Dressez une liste des interprètes les plus inventifs et les plus respectés d’aujourd’hui dans le domaine de ce qu’on a tendance à appeler la musique improvisée (ou la musique créative ou le free jazz) et vous nommerez inévitablement les interprètes du Fire and Water Quintet de la pianiste Myra Melford : le saxophoniste Ingrid Laubrock, la guitariste Mary Halvorson, la violoncelliste Tomeka Reid et la percussionniste Lesley Mok.

Ce sont des artistes agités, pour la plupart d’une génération environ plus jeunes que Melford, qui ont construit une scène collaborative et des héritages individuels dans les fissures fertiles entre l’improvisation et la composition, entre le jazz et les autres musiques, entre le club et l’académie – des fissures que Melford a passées son élargissement de carrière de plus de 30 ans.

“C’est merveilleux de jouer avec eux”, a déclaré Melford, 65 ans, fin octobre dans une interview vidéo depuis son domicile dans la région de la baie, où elle est professeur de composition et de pratiques d’improvisation à l’Université de Californie à Berkeley. Dans la conversation, elle associe la réflexion à une exubérance poivrée, un mélange qui reflète son pianisme. “Chacun est une voix individuelle si importante, et j’aime entendre quelles découvertes ils font.”