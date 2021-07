MyPillow retire les publicités de Fox News après un désaccord sur une publicité

Mike Lindell, directeur général de My Pillow Inc., s’adresse aux membres des médias lors de son arrivée au tribunal fédéral de Washington, DC, États-Unis, le jeudi 24 juin 2021.

Le directeur général de MyPillow, Mike Lindell, a déclaré qu’il retirait les publicités de Fox News après que le réseau eut déclaré qu’il ne prendrait pas l’une de ses publicités.

MyPillow est l’un des plus gros annonceurs de Fox News. Lindell a déclaré qu’il avait dépensé près de 50 millions de dollars sur le réseau l’année dernière, et environ 19 millions de dollars jusqu’à présent cette année, pour diffuser ses annonces.

« Il est regrettable que M. Lindell ait choisi de suspendre son temps commercial sur FOX News étant donné le niveau de succès qu’il a connu dans la construction de sa marque grâce à la publicité sur le réseau d’information câblé numéro un », a déclaré un porte-parole de Fox News à CNBC dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Lindell a déclaré à CNBC dans une interview téléphonique qu’il avait pris la décision de se retirer après que Fox News ait refusé de diffuser un spot d’une minute faisant la promotion d’un cyber-symposium, qu’il diffusera en direct du 10 au 12 août.

« J’ai retiré toutes mes annonces. Chacune », a déclaré Lindell. « S’il y a des retardataires aujourd’hui, c’est un coup de chance. »

Depuis l’élection présidentielle de 2020, Lindell a affirmé catégoriquement qu’il y avait eu une fraude électorale généralisée, avec des votes volés au président Donald Trump. Cependant, les responsables de la sécurité et des élections n’ont trouvé aucune preuve d’une telle activité.

Le fabricant de machines à voter Dominion Voting Systems a poursuivi Lindell et MyPillow en février pour diffamation. Lindell a ensuite déposé une contre-poursuite de 1,6 milliard de dollars.

Fox News a également été poursuivi par Dominion. Il allègue que le réseau d’information câblée a faussement prétendu que les machines à voter de Dominion avaient été truquées lors de l’élection présidentielle de 2020 afin d’augmenter ses cotes d’écoute. Fox News a décidé de rejeter la poursuite.

Lindell a déclaré plus tôt cette année qu’un certain nombre de détaillants, dont Bed Bath & Beyond et Kohl’s, avaient cessé de vendre ses produits après avoir commencé à exprimer les allégations de fraude électorale.

« Nous avons perdu 40 % de notre chiffre d’affaires en janvier et février », a déclaré Lindell. « Je ne peux pas récupérer ça. Je ne peux qu’essayer. »

Le Wall Street Journal a d’abord rendu compte de la nouvelle. La société mère de Fox News, Fox Corp. et News Corp., la société mère du Journal, ont une propriété commune.