Mike Lindell, président et chef de la direction de My Pillow Inc., prend la parole lors de la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à National Harbour, Maryland, États-Unis, le jeudi 28 février 2019.

Le PDG de MyPillow, Mike Lindell, a annoncé lundi que sa société avait déposé une plainte de 1,6 milliard de dollars contre Dominion Voting Systems, la société de technologie électorale qui poursuit actuellement le magnat de l’oreiller et son entreprise pour diffamation.

« C’est une affaire de liberté d’expression. C’est une affaire de premier amendement », a déclaré Lindell lors d’une émission diffusée en direct.

Dominion a accusé en février MyPillow et Lindell, un fidèle partisan de l’ancien président Donald Trump, d’avoir faussement répandu l’affirmation selon laquelle la société avait truqué les élections de 2020 pour le président Joe Biden en manipulant les votes. La campagne de Trump et ses alliés ont perdu des dizaines de poursuites visant à renverser les résultats des élections dans des États clés.

Dominion demande plus de 1,3 milliard de dollars de dommages-intérêts punitifs et compensatoires, affirmant que la «campagne de désinformation virale» diffusée par Lindell et d’autres a «irrémédiablement endommagé» la réputation de l’entreprise. Dominion a intenté des poursuites similaires contre l’avocat de Trump Rudy Giuliani, l’avocat Sidney Powell et Fox News.

La nouvelle plainte de MyPillow indique qu’elle poursuit pour protéger les droits à la liberté d’expression garantis par le premier amendement à la Constitution, selon au Wall Street Journal, qui a d’abord rapporté le contenu de la combinaison.

Andrew Parker, un avocat de MyPillow dans l’affaire intentée par Dominion, a refusé de fournir une copie de la plainte à CNBC. Parker a nié que l’action en justice de MyPillow constituait une contre-poursuite contre Dominion.

Mais le procès de MyPillow dit qu’il est intenté « pour remédier au grave préjudice subi par MyPillow à la suite de la suppression de la parole par Dominion et des attaques contre la société ». Le journal de Wall Street signalé.

« Il s’agit d’une poursuite en représailles sans fondement, déposée par MyPillow pour tenter de détourner l’attention du préjudice qu’elle a causé à Dominion », a déclaré Stephen Shackleford, conseiller juridique de Dominion, dans une déclaration à CNBC.

Le procès de MyPillow fait également une distinction entre Lindell et son entreprise, arguant: «En faisant ces déclarations, Lindell parlait pour lui-même, pas pour MyPillow», a rapporté le Journal.

MyPillow a également déposé lundi matin une requête pour rejeter le dossier de diffamation de Dominion.