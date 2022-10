MyndVR et Oroi s’associent pour étendre le contenu de réalité virtuelle pour les seniors

La société américaine de thérapie numérique VR MyndVR et la société européenne Oroi ont annoncé un partenariat stratégique pour élargir le catalogue de MyndVR de thérapies cognitives, physiques et professionnelles utilisant le contenu Oroi.

Oroi est une plateforme de contenu VR visant à améliorer le bien-être et la stimulation cognitive des seniors. L’entreprise travaille actuellement en Espagne, en France, en Allemagne et au Royaume-Uni

Avec ce partenariat, MyndVR proposera Oroi Cognitive, qui comprend plusieurs exercices et jeux simulant des situations de la vie quotidienne comme s’orienter dans une ville, faire du shopping dans un marché, s’habiller et nettoyer une chambre.

De plus, MyndVR utilisera Oroi Fit, une application d’exercice VR qui combine l’exercice physique avec un contenu immersif où les utilisateurs peuvent descendre une rivière ou faire du vélo à la campagne.

“Ce que nous ajoutons avec Oroi est un tout nouveau portefeuille de jeux et d’exercices cérébraux, ainsi que d’exercices physiques et cognitifs. Ils ont donc créé un contenu incroyable pour les seniors en Europe que nous avons maintenant traduit en anglais américain, etc. Et ce contenu sera désormais diffusé sur le réseau MyndVR aux États-Unis », a déclaré Chris Brickler, PDG et cofondateur de MyndVR. MobiHealthActualités.

“Ils ont en quelque sorte le même état d’esprit culturel que nous autour du modèle amour/attention/compassion consistant à fournir ce contenu à nos aînés. Et donc l’adéquation culturelle est vraiment, vraiment géniale.

“Ensuite, je pense que le mélange de certains des contenus d’avant-garde qu’ils ont préparés pour les seniors en Europe qui sont vraiment confrontés à certains des mêmes défis auxquels nos seniors sont confrontés ici, évidemment. C’est juste un excellent moyen pour nous d’étendre le contenu que nous sommes en mesure de fournir sur le réseau.”

LA GRANDE TENDANCE

Axé sur les seniors MyndVR s’est développé au cours des dernières années, annonçant des partenariats entre l’entreprise et d’autres organisations.

MyndVR a formé un partenariat stratégique avec HTC Vive, une plateforme de réalité virtuelle pour les entreprises et les consommateurs. L’accélérateur VR de HTC Vive, VIVE X, et MyndVR se sont associés pour lancer MyndVR 2.0, la deuxième version du produit VR signature de la société pour les communautés de soins aux personnes âgées.

En mars, la société a annoncé le lancement de MyndConnect, une plateforme de communication intergénérationnelle pour les personnes âgées destinée à connecter les membres de la famille virtuellement et connectez vos amis dans un métaverse via les lunettes immersives VIVE Flow de HTC.