Myles Turner des Pacers transforme un clapback épique d’un fan contrarié en une collecte de fonds au Texas

La performance de Myles Turner lors de la défaite des Indiana Pacers 120-112 en prolongation lundi contre les Chicago Bulls n’était pas à la hauteur de ses normes habituelles cette saison: 2 tirs sur 10, dont 1 sur 6 sur 3 points, 11 points, 6 rebonds, six blocs et cinq fautes.

Un fan était apparemment tellement contrarié par la pièce de Turner, il a envoyé à Turner une demande de Venmo pour 100 $.

En réponse, Turner a envoyé un centime au fan en disant: « Voici un centime pour vos pensées »

La personne n’était pas satisfaite de la réponse de Turner et a tweeté une capture d’écran du paiement Venmo. Le centre des Pacers a continué à rôtir le ventilateur, répondant, « ne le distribuez pas si vous ne pouvez pas le prendre. »

D’autres fans ont tellement apprécié les réponses de Turner qu’ils ont commencé à lui envoyer des paiements Venmo, dont certains offrant leurs «deux cents» sur la situation. Turner est donc allé plus loin, en tweetant qu’il égalera cela et tous les autres dons qu’il recevra et les donnera aux familles dans le besoin dans son État d’origine, le Texas, qui a été dévasté par le temps hivernal.

« Je suis déjà à 250 dollars! Des » 2 Cents « de vous tous, allons-y! » il a écrit sur Twitter.

La carrière de Turner a connu des hauts et des bas, notamment en étant offert aux Boston Celtics dans le cadre d’un accord potentiel pour Gordon Hayward cette intersaison, mais il connaît sa meilleure année, malgré la performance de lundi. Turner mène la NBA avec 3,5 blocs par match, pour aller avec 13,2 points et 6,6 rebonds.